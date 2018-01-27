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 İnce’ye ilinden tam destek 

CHP Yalova il örgütü, genel başkanlığa adaylığını koyan Milletvekili Muharrem İnce’ye tam destek verdi. 

 İnce’ye ilinden tam destek 

CHP Yalova il örgütü, genel başkanlığa adaylığını koyan Milletvekili Muharrem İnce’ye tam destek verdi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 17:04
 İnce’ye ilinden tam destek 

CHP Yalova İl Başkanı Ertan Şener ve yönetim kurulu ile kurultay delegeleri, yaptıkları basın açıklaması ile genel başkanlık yarışında İnce’yi desteklediklerini açıkladı. İl Başkanı Ertan Şener tarafından yapılan açıklamada, “Biz kurultay delegeleri, il örgütü ve Yalova halkından aldığımız güçle yapılacak olan kurultayda CHP Genel Başkanlığına aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin arkasındayız. Biz sadece CHP’nin kurultay delegesi değil halkımızın da sesiyiz. Türkiye’nin güçlü bir CHP’ye ihtiyacı vardır. Bu güce de Yalova’nın evladı, Türk halkının umudu Muharrem İnce ile ulaşacağımıza inanıyor, ona güveniyoruz. Genel başkanlık yarışında aday olması için imzalarımızı verdik. Kendisini sonuna kadar destekliyor ve başarılar diliyoruz” dedi.

İHA

Son Güncelleme: 27.01.2018 17:07
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