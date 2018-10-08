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İlk aday Hüseyin Dulkadiroğlu

2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler konusunda hareketlilik başladı.Doğanşehir ilçesinde i belediye için ilk CHP’ye ilk resmi müracaat yapıldı. Yüksek Mühendis Hüseyin Dulkadiroğlu, evraklarını ilçe başkanı Kenan Erdem’e teslim ederek resmen müracaat etti.

İlk aday Hüseyin Dulkadiroğlu

2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler konusunda hareketlilik başladı.Doğanşehir ilçesinde i belediye için ilk CHP’ye ilk resmi müracaat yapıldı. Yüksek Mühendis Hüseyin Dulkadiroğlu, evraklarını ilçe başkanı Kenan Erdem’e teslim ederek resmen müracaat etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:00
İlk aday Hüseyin Dulkadiroğlu

Burada kısa bir açıklamada bulunan Hüseyin Dulkadiroğlu, Doğanşehir’de yapılan hizmetleri yetersiz bulduklarını belirterek “Doğanşehir için bilgi ve birikimimi, tecrübelerimi kullanmak istiyorum. Başkan seçildiğim takdirde, cadde ve sokakları düzenleyeceğim. Yıllarca ihmal edilmiş çarpık yapılaşma konusunda düzenlemeler yapacağım. Kısacası yapılması gereken her şeyin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu.

Doğanşehir CHP İlçe Başkanı Kenan Erdem ise, Doğanşehir Belediyesi için ilk aday adayı başvurusunu aldıklarını belirterek Hüseyin Dulkadiroğlu’na çıktığı bu yolda başarılar diledi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Dulkadiroğlu
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