İlk aday Hüseyin Dulkadiroğlu

Burada kısa bir açıklamada bulunan Hüseyin Dulkadiroğlu, Doğanşehir’de yapılan hizmetleri yetersiz bulduklarını belirterek “Doğanşehir için bilgi ve birikimimi, tecrübelerimi kullanmak istiyorum. Başkan seçildiğim takdirde, cadde ve sokakları düzenleyeceğim. Yıllarca ihmal edilmiş çarpık yapılaşma konusunda düzenlemeler yapacağım. Kısacası yapılması gereken her şeyin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu.

Doğanşehir CHP İlçe Başkanı Kenan Erdem ise, Doğanşehir Belediyesi için ilk aday adayı başvurusunu aldıklarını belirterek Hüseyin Dulkadiroğlu’na çıktığı bu yolda başarılar diledi.