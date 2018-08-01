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Ilgın’ın isteği oldu

Malatya’da yatağa bağlı yaşayan Ilgın Katı'nın kendisine attığı mesaj üzerine ailenin Yakınca'da oturduğu evi ziyaret eden Çalık, kendisinden istenen ev talebini yerine getirdi. Katı ailesi, Şehit Fevzi Mahallesi Şehit Dilaver Koca Caddesi'nde engelli çocuklarının rahat edebileceği şekilde yapılan yeni evlerine taşındı.

Ilgın’ın isteği oldu

Malatya’da yatağa bağlı yaşayan Ilgın Katı'nın kendisine attığı mesaj üzerine ailenin Yakınca'da oturduğu evi ziyaret eden Çalık, kendisinden istenen ev talebini yerine getirdi. Katı ailesi, Şehit Fevzi Mahallesi Şehit Dilaver Koca Caddesi'nde engelli çocuklarının rahat edebileceği şekilde yapılan yeni evlerine taşındı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:32
Ilgın’ın isteği oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 8 çocuklarından 6'sında kas erimesi olan Katı ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Çalık, "14-15 yaşından sonra çocuklarımızda kas hastalığından ataksiden dolayı maalesef yatağa bağlı duruma gelmiş vaziyetteler. Biz ilk günden itibaren çok yakın takiplerini yaptık. Anne, baba ve çocuklarımızın bizden talebi rahat bahçeli bir evdi. Şimdi yeni evlerinde ziyaret ettik, evlatlarımızın hepsi buradalar" dedi.

Emine ve İbrahim Katı çiftinin çocukları Yeter (19), Ümmü Gülsüm (26), Ilgın (30), Mehmet (22), Yunus (28) ve Ali (29) kas erimesi nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Katı ailesini yeni evlerinde ziyaret ederek, engelli çocuklarla sohbet etti. Eksikleri ve talepleri alan Çalık, gerekli yerlerle görüşerek, eksiklerin kısa sürede giderileceğini söyledi.

TALEPLERİ BAHÇELİ BİR EVDİ

Çalık, "Ailemizin evi Yakınca Mahallesi’ndeydi. Orada ikinci katta oturuyorlardı. 8 evlatları var ve 8 evladın 2 tanesi dışındakiler maalesef yatalak hasta. 14-15 yaşından sonra çocuklarımızda kas hastalığından ataksiden dolayı maalesef yatağa bağlı duruma gelmiş vaziyetteler. Biz ilk günden itibaren çok yakın takiplerini yaptık. Anne, baba ve çocuklarımızın bizden talebi rahat bahçeli bir evdi. Şimdi yeni evlerinde ziyaret ettik, evlatlarımızın hepsi buradalar. Bu eve taşınmaktan çok büyük memnuniyet duydular. Evin engelli dostu bir ev haline getirilmesini istedik. Arsanın alınmasında desteklerini esirgemeyen Selçuk Ecza Deposu'na, sonrasında da burayı engelsiz ev haline getiren Malatya Müteahhitler Birliği'ne ve belediyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YEMEKLERİNİ BELEDİYE KARŞILIYOR

Engelli çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek istediklerini ifade eden Çalık, "Evlatlarımız, evde bakım ücretlerini alıyorlar. Yemeklerini belediyemiz karşılıyor. Belediye başkanlarımıza ve işadamlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Evlatlarımla birlikte olmak ve onlardan memnuniyet ifadelerini duymak beni hassaten mutlu etti. Yapabileceğimiz ne varsa cumhurbaşkanımızın talimatıyla evde bakım ihtiyacı olan insanlarımıza bakıyoruz. Ama bir evde 8 evladımızın 6'sının engelli olması anne-baba açısından da çok zor bir durum. Ama anne ve babamız evlatlarına çok güzel bir şekilde bakıyorlar. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Biz üzerimize düşeni yapmak için gayret gösteriyoruz. Ziyaretimizde de eksikleri söylediler, onları da çözüme kavuşturacağız. Hepsinin ortak bir talebi var, inşallah nasip olursa cumhurbaşkanımızın evlerinde ziyaret etsin istiyorlar. Hepsinin özel mesajı. Bizde cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldiğinde bu 8 evladımızı evlerinde ziyaret etsin istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Baba İbrahim Katı ise "AK Parti teşkilatına teşekkür ediyorum, bize ev yaptırdılar. Malatya Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Kırteke ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir ev yaptılar. Bütün gereken yardımları da yapıyorlar. Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Çocuklarımız yanlarına gelmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMilletvekiliÖznur ÇalıkılgınAk Parti
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