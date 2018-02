"İkinci bir kapıya ihtiyaç olduğu aşikar' 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak Planlama ve Ticaret Bakanı Vekili Salman Ali Al-Jumaili ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlık konferans salonunda gerçekleşen kabulde Bakan Tüfenkci, Irak ile ilişkilerin tarihinin Türklerin Ortadoğu coğrafyasına gelişiyle aynı olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkci, ülkeler arasındaki ilişkinin komşuluk ilişkisinin ötesine geçtiğini belirterek, Irak’ın Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri haline geldiğini ifade etti. Özellikle son zamanlarda Irak'ın teröre karşı başarısından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Tüfenkci, "İki ülkenin de ortak düşmanı olan terörün el birliğiyle sona erdirilmesinin iki ülke halklarının refahına büyük bir katkı sağlayacağı aşikardır" dedi.

Tüfenkci, Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı olduğunu hatırlatarak, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek toplantının teknik çalışmalarının başladığını bildirdi.



"Çifte vergilendirmenin önlenmesi ticareti geliştirecek"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 10 milyar dolar civarında olduğunu ancak bu ticaretin daha da artmasının önünde bir takım fiziki engeller olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Bu engeller arasında bizim kanaatimizce en öncelikle çözüm getirmemiz gereken konu iki ülke arasındaki ticaretin tek bir hudut kapısına mahkûm olmasından kaynaklanan sıkıntılar ve beraberinde getirdiği çifte vergilendirme ve transit geçişlerden vergi alınması gibi problemlerdir. İki ülke ticaretinin vazgeçilmez unsuru olan karayolu taşımacılığında ülkemiz taşımacılarının yaşadığı çifte vergilendirme sorunu, iki ülke ticaretini sekteye uğratan en önemli hususlardan bir tanesi haline gelmiştir. Tır ve kamyon şoförlerimiz hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden geçerken hem de Irak Merkezi Hükümeti kontrolündeki hudut kapılarında çeşitli gümrük vergilerine tabi tutulmaktadır. Transitte çifte vergilendirilmenin önlenmesi, Irak'ın da ticaretini geliştirecek bir adım olacak.”

Yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde iki ülke arasında Ovaköy-Karavala yerleşim bölgelerinin yeni bir hudut kapısı açılmasına imkân verecek hale geldiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, “Bu kadar ticaret gelişiyorsa iki ülke arasında ikinci bir kapıya da ihtiyaç olduğu aşikar. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla inceleme ziyareti talebimizi ilettik. Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Sayın Naufel Hasan tarafından söz konusu talebe, heyetimizi Bağdat'a davet ederek yanıt verilmiştir. Biz bu davete olumlu yanıt verdik" dedi.

Bakan Tüfenkci, söz konusu ziyaretin bir an evvel gerçekleştirilmesi konusunda Iraklı Bakan Al-Jumaili'nin vereceği katkıdan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi. Kerkük-Türkiye boru hattının bir an önce çalışmasının da önemine işaret eden Bakan Tüfenkci, bu konuda Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağının altını çizdi.



Al-Jumali: "Yeni sınır kapısının açılışını hızlandırmalıyız"

Irak Planlama Bakanı ve Ticaret Bakanı Vekili Salman Ali Al-Jumaili ise iki ülkenin tarihi, kültürel ve dini açıdan kardeş olduklarını söyledi. Türkiye'nin Irak için önemli bir ekonomik ortak konumunda bulunduğunu dile getiren Al-Jumaili, ticari ilişkilerin bu yıldan itibaren artış göstermesini temenni ettiklerini kaydetti. Irak'ın kuzeyinde yaşanan sorunlar konusunda Türkiye'nin kendilerine büyük destek verdiğine dikkati çeken Al-Jumaili, "Umarım Türkiye'nin bu son tutumundan dolayı her iki ülke arasındaki ticari ilişkiler daha yüksek bir seviyeye ulaşır. İlk önceliğimiz sınır kapılarının kontrol altına alınması. Yeni sınır kapısının açılışını da hızlandırmamız gerekir. Bunun da farkındayız. Biz kendi açımızdan her zaman hazırız" dedi.

Yeni bir sınır kapısı açılması halinde çifte vergilendirme sorununun da çözüleceğine dikkati çeken Al-Jumaili, ürünlerin denetiminin de daha hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi. Al-Jumaili, ticari ilişkilerin yanı sıra Irak'ın yeniden imarı ve kalkınmasında Türk inşaat firmalarının rol almasını çok istediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Al-Jumaili’ye Malatya kayısısı hediye etti.