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“İDAMDAN TAVİZ VERMEYİZ”

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, partisinin Malatya İl binasında basın açıklaması düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. İdam konusunu gündemine alan Fendoğlu, “İdamdan taviz vermeyiz” dedi.

“İDAMDAN TAVİZ VERMEYİZ”

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, partisinin Malatya İl binasında basın açıklaması düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. İdam konusunu gündemine alan Fendoğlu, “İdamdan taviz vermeyiz” dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:46
“İDAMDAN TAVİZ VERMEYİZ”

Özel güvenlik görevlilerinin İŞKUR aracılığıyla okul güvenliğini sağlaması ve okulun bitmesiyle tekrardan işsiz kalması konusunda açıklama yapan Milletvekili Fendoğlu, “Ben bu kısa süre içerisinde bir önergeye imza attım, uzman çavuşlara özlük haklarıyla ilgiliydi ama bu önerge kabul edilmedi. Malatya olarak zaten bireysel anlamda değil danışma arkadaşlarımızın Ankara’da olanlar şu anda Malatya’nın sorunlarıyla ilgili araştırma önergesi hazırlıyorlar o inşallah hayata geçtiği takdirde ben AK Parti milletvekilleriyle beraber el ele Malatya ile ilgili ne sorun varsa buna çözüm bulmaya çalışacağız.  Burada o çalışılanların sonucunda Malatya kazanacak inşallah. Komisyonda görev almadım çok yoğun çalışacaklar çünkü Bakanlar Kurulu olmadığı için yasayı getirecek onlar. O komisyonlarda görev almadım ilk senem olması hasebiyle burada olmayı tercih ettim şimdilik. Ama bu almayacağım anlamına gelmez” şeklinde konuştu.

İDAMDAN TAVİZ VERMEYİZ

Çocuk tacizleri konusuna değinen Fendoğlu, “Bizim tavrımız nettir. İdam cezasına gidecek olan suçlara açıkça bellidir. İdamdan taviz vermeyiz bu konuda. Malatya’da 2. bir Hamido’yu görebilir miyiz, Hamido’nun şahsına muasır bir yapısı vardı o günde olması gerekeni yapıyordu. Bugün ise çok daha farkı davranıyoruz geçmişle şimdiyi kıyaslarsanız taviz vermem” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluMHPMalatya
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