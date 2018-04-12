İbadi’den Erbil’de Türkmen atağı

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimler için Erbil’de Türkmen atağı gerçekleştiriyor. İbadi’nin listesindeki Türkmen adayı İbrahim Semin Emin, İHA’ya yaptığı açıklamada İbadi listesinin seçme nedeninin vatanperver bir liste olduğunu söyledi.

Zafer İttifakı (İtilafu el- Nasr) adlı seçim grubu ile gelecek ay yapılacak seçimlere katılan Başbakan Haydar İbadi, seçimler için Erbil’de Türkmen atağı gerçekleştirdi. İkinci kez Başbakanlık koltuğunu elde etmek için mücadele edecek olan İbadi, önümüzdeki Mayıs ayının ortasında yapılaması beklenen seçimlere milli bir listeyle katılmayı amaçlıyor. Tartışmalı referandumun ardından IKBY ile ilişkileri gerilen İbadi’nin Süleymaniye, Duhok ve Erbil’deki adayları Kürt partileri adaylarıyla yarışacak. Erbil listesindeki 9 adayın 6’sının Türkmen, diğerlerinin ise Kürt ve Arap olmasının bir tesadüf olduğunu söyledi.

“İbadi ülkeyi bu terör örgütünden temizledi”

İbadi’nin listesindeki Türkmen Adayı İbrahim Semin Emin, İHA’ya yaptığı açıklamada İbadi, listesinin seçme nedeni vatanperver bir liste olduğunu söyledi. Adayların kişisel ilişkilerin sonucu seçildiğini söyleyen Emin, Başbakan Haydar İbadi’nin listesi gibi güçlü bir listede aday olmayı reddetmek zor olduğunu belirtti. İbadi’nin başta terör örgütü DEAŞ’ı çıkarmak üzere Irak için birçok kazançların sağladığını belirten Emin, “İbadi döneminden önceki iktidar daha güçlü ve çok imkana sahip olmasına rağmen terör örgütü DEAŞ’a adeta teslim oldu. Ancak İbadi ülkeyi bu terör örgütünden temizledi ve birçok önemli kazançlar elde etmeyi başardı. Ayrıca diğer listelerin aksine birçok sayıda yeni yüzlerin olduğu bu listenin vatanperver bir liste olduğuna inanıyoruz. Başbakan’ın listesinde her etnik grup ve mezheplerden adayların bulunması bunu göstermektedir” dedi.

İbadi’nin döneminde başkent Bağdat olmak üzere Irak’ın büyük bir kısmında huzurun sağlandığını vurgulayan Türkmen aday, “Başkentte 10 yıldan fazladır bulunan barikatların büyük kısmı kaldırıldı ve başkentte eskisi gibi günlük patlamaların meydana gelmemesi huzur ve güvenin göstergesidir bütün Irak halkı da zaten bunu istiyor” diye konuştu.

“Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Irak’ın bir parçası”

İbadi’nin 16 Ekim’de başta Kerkük olmak üzere bütün tartışmalı bölgeleri kontrol etmesinin ardından yaşanan Bağdat-Erbil gerilimin, maaşların gönderilmesiyle azaldığını söyleyen Emin, “Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Irak’ın bir parçası. Bazı olaylar zamansız yapıldı. Artık insanlar burada neler olduğunu anlamaya başladılar. Bazı kişilerden ufak tefek tepkiler aldık ama genel olarak şunu söyleyebilirim, özellikle maaşların ödenmesi ardından artık insanlar listemizi desteklemeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Listede güçlü adaylarının yer aldığını ve kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten seçimi kazanması durumda öncelikle Irak için çalışacağına dikkat çeken Emin, “Her şeyden önce ben bir Irak vatandaşı olarak önce ülkem için çalışacağım. Ardından yaşadığım şehir Erbil için birkaç projem var. Bir Türkmen olarak elbette bir Türkmen bakan veya başbakan yardımcısı görmeyi çok isterim ve bunu için parlamentodaki diğer Türkmenlerle birlikte elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.