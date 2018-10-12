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“Hiçbir zaman siyasi kaygı gütmedik”

MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve üyeler BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Çiçek, “Hiçbir zaman siyasi bir kaygı gütmedik. İlla ‘iktidar olalım’ demedik. Biz milletimizin hizmetinde, milletimiz için ne hayırlı ve güzelse onun için mücadele veren bir partiyiz” dedi.

“Hiçbir zaman siyasi kaygı gütmedik”

MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve üyeler BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Çiçek, “Hiçbir zaman siyasi bir kaygı gütmedik. İlla ‘iktidar olalım’ demedik. Biz milletimizin hizmetinde, milletimiz için ne hayırlı ve güzelse onun için mücadele veren bir partiyiz” dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 11:12
“Hiçbir zaman siyasi kaygı gütmedik”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve Yönetim Kurulu üyeleri dün BUSABAH gazetesini ziyaret ettiler. MHP’li kadınlar BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu ve gazete personelleriyle bir araya geldiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, gazeteye gelen MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve Kadın Kolları üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

ETKİLERİ KISA SÜREDE GÖREBİLİYORUZ

Partilerin kadın ve gençlik kollarını önemsediklerini belirten Bozkurtoğlu, “Siyasi partilerimizin son dönemlerde kadın kollarının yaptığı çalışmaları çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Kadın kollarının yaptığı çalışmaların etki ve tepkisini çok kısa sürede görebiliyoruz. Bundan dolayı siyasi partilerimizin kadın ve gençlik kollarını çok ciddi bir şekilde önemsiyorum. Ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Biz yerel medya olarak kendilerinin bizden talep ettiği desteği her zaman vereceğimizi söylüyor, kendilerinin şahsında bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan ve BUSABAH gazetesinin Malatya için önemli gazetelerden birisi olduğunu kaydeden MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ise, “ilk iadeyi ziyaretimizi buraya gerçekleştirdik. Bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.

DİĞER PARTİLERDEN FARKLI BİR PARTİYİZ

Projelerinden bahseden Başkan Çiçek şunları kaydetti:

“Biz diğer partilerden farklı bir partiyiz. Siyasi bir kaygı gütmeyen, ‘önce vatan, millet, devlet’ diyen bir siyasi kuruluşuz. Diğer partilerden farkımız öncelikle milletimiz. Hiçbir zaman siyasi bir kaygı gütmedik. İlla ‘iktidar olalım’ demedik. Biz milletimizin hizmetinde, milletimiz için ne hayırlı ve güzelse onun için mücadele veren bir partiyiz. Zaten tarihte de bunun örnekleri var. Vatan, millet, devlet söz konusu olduğunda şehit veren bir topluluğuz. Kadın Kolları olarak güzel proje ve etkinliklerimiz olacak. Hizmetimizi önce milletimiz sonra partimiz için devam ettireceğiz. Projelerimiz arasında unutulmaya yüz tutan sanatlarımız için olacak. Meselatahta yakımıyla ilgili tablolar yapacağız. Ebru sanatıyla ilgili kursumuz olacak. Görme ve duyma engelli vatandaşlarımıza ulaşmak için de onların alfabesiyle alakalı bir çalışmamız olacak. Çünkü toplumun her kesimine ulaşmak zorundayız. Öncelikli projelerimiz bunlar.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Selma çiçek
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