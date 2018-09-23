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“Hekimhan’ın siyasi görüşü ve çizgisi de belli''

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Hekimhan İlçe başkanlığına atanan Yılmaz Ekici’yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“Hekimhan’ın siyasi görüşü ve çizgisi de belli''

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Hekimhan İlçe başkanlığına atanan Yılmaz Ekici’yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

23 Eylül 2018 Pazar 17:04
“Hekimhan’ın siyasi görüşü ve çizgisi de belli''

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hekimhan İlçe Teşkilatını ziyaret etti. MHP Hekimhan İlçe Başkanlığına atanan Yılmaz Ekici ve yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarını tebrik ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

MHP İlçe başkanı Yılmaz Ekici, burada yaptığı konuşmada İlçedeki en büyük sıkıntıların başında işsizlik geldiğini belirterek Milletvekili Fendoğlu’nun Hekimhan’ın sıkıntılarına çözüm bulacağına inandıklarını söyledi.

Milletvekili Fendoğlu ise Hekimhan’ın Malatya'nın en büyük ilçelerinden biri olduğunu dile getirerek, “Hekimhan’ın siyasi görüşü ve çizgisi de belli. Ama 1980 itibariyle yaklaşık 38 yıldır, biz istediğimiz sonucu alamıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Yeni başkanımız ve yönetim kuruluna güveniyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Hekimhan Belediyesi’ni mutlaka alacağız. Bu heyecan hepinizin gözlerinde mevcut. Hekimhan için elimizden ne geliyorsa gerek Ankara’da, gerek Malatya’da sorunları bize iletmeniz yeterli. Bu duygu düşünceler ile yeni başkanımız ve yönetim kuruluna tebrik ediyor. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

Milletvekili Fendoğlu, beraberindeki heyetle birlikte MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet ettikten sonra parti binasından ayrıldı.

İHA

Son Güncelleme: 23.09.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluHekimhan
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