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''Hekimhan üzerinde çeşitli oyunlar oynuyorlar''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hekimhan İlçe Danışma kurulu toplantısı, İl Başkanı Enver Kiraz’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kiraz, ''Birileri Hekimhan üzerinde çeşitli oyunlar oynuyorlar, ancak yönettikleri belediyeleri görüyoruz. Aksayan hizmetlerin Malatya Büyükşehir Belediyesinden kaynaklandığını hep birlikte görüyoruz ve biliyoruz.'' dedi.

''Hekimhan üzerinde çeşitli oyunlar oynuyorlar''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hekimhan İlçe Danışma kurulu toplantısı, İl Başkanı Enver Kiraz’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kiraz, ''Birileri Hekimhan üzerinde çeşitli oyunlar oynuyorlar, ancak yönettikleri belediyeleri görüyoruz. Aksayan hizmetlerin Malatya Büyükşehir Belediyesinden kaynaklandığını hep birlikte görüyoruz ve biliyoruz.'' dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:54
''Hekimhan üzerinde çeşitli oyunlar oynuyorlar''

Kiraz, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Kiraz, “Bunun yanı sıra önümüzdeki yerel seçimlerde hangi adımları atarak, daha sağlıklı bir yol haritası çıkarırız bunu masaya yatırıyoruz. Önümüzdeki hafta il başkanları toplantısı olacak, bizde buralarda hazırladığımız raporları genel merkeze aktaracağız” ifadelerine yer verdi.

ÇEŞİTLİ OYUNLAR OYNUYORLAR

Seçimin sonucunun CHP’nin bütün kademelerinde değerlendirildiğini aktaran Kiraz, “Hekimhan’da sevindirici durum 2014 yerel seçimlerden sonra bugün baktığımızda en yakın parti ile aramızda bin 500 oy farkı var. Her seçimde Hekimhan’da oylarımızı artıran bir partiyiz. Hekimhan’da bu desteği yerel seçimlerde de sürdüreceğine kuşkumuz yok. Ama birileri Hekimhan üzerinde çeşitli oyunlar oynuyorlar, ancak yönettikleri belediyeleri görüyoruz. Aksayan hizmetlerin Malatya Büyükşehir Belediyesinden kaynaklandığını hep birlikte görüyoruz ve biliyoruz. Herkese hizmet etmek zorunda olan bir büyükşehir belediyesinin sadece bir partiye çalışmasını ve taraflı davranmasını görüyoruz. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor, bu gidişat gidişat değil. Malatya’da her noktada büyükşehir kaynaklı önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Önce bu ilçeye talip olanlar büyükşehire baksınlar gelip hesabını versinler” ifadelerini kullandı.

''HEKİMHANLILARIN EMRİNDEYİZ''

CHP için önemli bir ilçe olduğunu da dile getirerek “Burada huzur içerisinde kardeşçe yaşaması için herkesin katkı sunması lazım. Hekimhan kimleri görmek istiyorsa onlar yöneticilik yapacak. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi Hekimhanlıların emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hekimhançeşitli Oyunlar
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