“HEKİMHAN KİMİ İSTİYORSA BİZİM ADAYIMIZ O”

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kuluncak ve Hekimhan ilçelerini ziyaret ederek, esnaf ziyaretlerinde bulunup, AK Parti ilçe başkanlıklarında partililerle toplantılar gerçekleştirdi.

KULUNCAK İLÇESİNE ZİYARET

İlk ziyaretini Kuluncak İlçesine yapan Çalık, AK Parti Kuluncak İlçe başkanlığında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çalık, buradaki konuşmasında, “16 yıldır tüm Türkiye’ye çok büyük hizmetler yaptık. Türkiye’ye hizmet yaparken, Malatya’ya, Malatya’ya hizmet yaparken Kuluncak ilçesine de hizmetler yapıldı. Şimdi yolda gelirken; Kuluncak-Hekimhan yolunun nasıl yapıldığını, nasıl işler hale geldiğini bir kez daha gördüm. Şimdi en zor alanımız neresiydi, Hekimhan-Kuluncak yoluydu. Ben Hekimhan-Kuluncak yolunda kaç kez yama çalışması yaptırdığımı, kaç kez bölge müdürlerimiz buraya gelip o keskin virajların alınması için sanat yapısı yaptırdığımı biliyorum. Ama binlerce kez şükürler olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmete devam dedik, şimdi Hekimhan-Kuluncak yolu sizlerin hizmetinde. Sizlerin beklentisi, Kuluncak ile Darende arasındaki yolun yapımı, bu konuda da bizler takibimizi yapacağız” diye konuştu.

MİLLETİMİZ İLE BİRLİKTE ATLATTIK

AK Parti’nin iktidarları döneminde hem hizmetleri gerçekleştirdiğini, hem de diğer yandan terör örgütleriyle mücadeleye devam ettiğini belirten Çalık, “Biz bir yandan hizmeti yapıyoruz, bir taraftan da terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da PKK’yı dağlarında inlerinde bulup bütün operasyonları yerinde yapıp inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz; diğer taraftan FETÖ ile mücadele de gereği neyse onları yerine getiriyoruz. Bu esnada 16 yılda ki bütün darbe girişimlerini milletimiz ile birlikte atlattık” diye konuştu.

Çalık, “24 Haziran seçimleri çok önemliydi, Türkiye’nin varlık-yokluk seçimiydi. Vatandaşlarımız Erdoğan’a ve AK Parti’ye tam destek verdiler. Şimdi bunu gördüler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmediğini, AK Parti’nin yıkılmadığını görenler ekonomik darbe yapmak istediler. Bununda üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

YEREL SEÇİMLER

Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirten Çalık, parti teşkilatlarının şimdiden çalışmalara başlamasını isteyerek, “Bu yerel seçimde de Kuluncak’ı, Malatya’yı ve bütün Türkiye’yi AK Partili belediyeler ile buluşturmak için mücadele edeceğiz. Tüm teşkilatlarımız çalışmalarına şimdiden başlasınlar. Üzerimizden istedikleri kadar oyun oynasınlar, bu oyunları dün nasıl püskürttüysek, bugünde öyle püskürteceğiz” dedi.

Çalık beraberindeki partililerle birlikte Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ile Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz’ı da ziyaret ederek, ilçenin sorun ve talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çalık, ilçedeki esnafları da işyerlerinde tek tek girerek ziyaret ederken, vatandaşlarla da sohbet etti.

HEKİMHAN İLÇESİNE ZİYARET

Beraberindeki partililerle birlikte Hekimhan ilçesini ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Çalık, “24 Haziran bir varlık-yokluk mücadelesiydi, mili ve yerli duran herkes bu ittifak etrafında kenetlendi ve Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye hayal edenlerin hayallerini kursaklarında koydu. Bütün dünya devletleri şöyle baktı, ‘Yav bunlara olmadık işi yaptık, darbe yaptık. Askeri darbe yaptık, yargı darbesi yaptık, bürokratik darbe yaptık, içten karıştırdık, PKK’yı, FETÖ’yü, DEAŞ’ı bunların üzerine saldık, bunlar halen yıkılmıyorlar.’ Çünkü bizim Selçuklu’dan, Osmanlı’dan en önemlisi de Peygamber Efendimizden kalan mirasımız; ülkemize, milletimize, vatanımıza, dinimize, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkma duygusudur. Bu duygu ve bilinçle Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimse yerle yeksan edemeyecek. Şimdi Amerika ne yapıyor, ‘Bu kadar oyun oynadık, bu kadar başlarına kumpas ördük, bu kadar çorap ördük, bunlar halen yıkılmıyor. O zaman ne yapalım, bu sefer gidip bunların üzerine bir ekonomik darbe yapalım’ dediler. Ve milletimiz aynen 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde olduğu gibi ekonomik darbe karşısında da dimdik ayakta durdu. Uluslararası güçlerin Türkiye’de işbirliği yaptığı işbirlikçileri var, biz bunları herkese anlatacağız. Bu kadar oyunlara rağmen Türkiye 3.5 kat büyüdü, büyütmeye devam ediyoruz. Bu kadar oyunlara rağmen hizmete devam ettik” ifadelerini kaydetti.

KAPI KAPI DOLAŞIN

Çalık, yerel seçim çalışmalarına şimdiden başlanılmasını isteyerek, “Hepinizden istirhamım kapı kapı dolaşın. Çalışmaları son güne bırakmayın. Hekimhan Belediyesini bu yerel seçimden istiyorum. Hekimhan kimi istiyorsa bizim adayımız o, tamam mı? Halk kimi istiyorsa, vatandaşımız kimi istiyorsa, ehliyetiyle, liyakatiyle Hekimhan’ı sırtında taşıyacak, Hekimhan’ı başının üstünde taşıyacak, kapı kapı dolaşıp Hekimhan için çalışacak bir belediye başkanı adayı bulacağız, siz de onu belediye başkanı yapacaksınız” diye konuştu.

Parti binasında vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

Çalık, Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir’i de ziyaret ederek, ilçenin sorun ve talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çalık ziyaretinin sonunda bazı ev ziyaretlerinde bulundu. busabahmalatya.com