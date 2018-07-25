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Hekimhan Belediyesinden 'Toplu İş Sözleşmesi'

Hekimhan Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında, 2018-2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi resmi bir törenle imzalandı.

Hekimhan Belediyesinden 'Toplu İş Sözleşmesi'

Hekimhan Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında, 2018-2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi resmi bir törenle imzalandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:36
Hekimhan Belediyesinden 'Toplu İş Sözleşmesi'

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ve DİSK Genel-İş Kayseri şubesi bölge Başkanı Ramazan Benian tarafından imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmesi töreni, Hekimhan Belediyesi Temizlik hizmetleri binasında gerçekleştirildi.

Belediyenin ekonomik şartlarını zorlayarak 2018-2020 dönemi toplu iş sözleşmesini imzaya hazır hale getirdiklerini söyleyen Millioğuları, “Yıllardır görevde bulunduğum süre içerisinde, karınca kaderince belediyenin imkânları çok sınırlıda olsa arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar sendikacı arkadaşlarımızla beraber iyileştirme yaptık. Başka belediye ve kurumlara örnek olsun diye her zaman Genel iş – DİSK sendikasından yana olmuşuzdur. İmkânlarımız doğrultusunda artışlar yaptık. Belediye'de çalışan arkadaşlarımıza iyi ekonomik koşullar sağlayan bir sözleşme olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İmza törenine DİSK Genel-İş Kayseri şubesi bölge Başkanı Ramazan Benian, Hekimhan Belediye başkan yardımcısı Metin Şahin ve Hekimhan Belediyesi çalışanları katıldı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
DiskAliseydi MillioğluHekimhan BelediyesiMetin şahinRamazan Benian
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