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Gürsu Belediye Başkanı Işık, sokakta halkın sorunlarını dinliyor

Gürsu’nun tüm sosyal yaşam alanlarında ilçe halkıyla bir arada olan Mustafa Başkan Işık, ilçe halkının beklentilerini kendilerinden dinliyor."Gürsumuz için hizmetlerimizi gerçekleştirme yolundaki en büyük motivasyonumuz, hemşehrilerimiz...

Gürsu Belediye Başkanı Işık, sokakta halkın sorunlarını dinliyor

Gürsu’nun tüm sosyal yaşam alanlarında ilçe halkıyla bir arada olan Mustafa Başkan Işık, ilçe halkının beklentilerini kendilerinden dinliyor."Gürsumuz için hizmetlerimizi gerçekleştirme yolundaki en büyük motivasyonumuz, hemşehrilerimiz...

10 Nisan 2018 Salı 17:06
Gürsu Belediye Başkanı Işık, sokakta halkın sorunlarını dinliyor

Gürsu’nun tüm sosyal yaşam alanlarında ilçe halkıyla bir arada olan Mustafa Başkan Işık, ilçe halkının beklentilerini kendilerinden dinliyor.

"Gürsumuz için hizmetlerimizi gerçekleştirme yolundaki en büyük motivasyonumuz, hemşehrilerimiz ” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimiz sokakta, sosyal yaşam alanlarında bir araya geldiğimizde, beni evlatları, kardeşleri, ağabeyleri gibi hissedip gönüllerinden geçenleri benimle samimiyetle paylaşıyor. Makamımıza ziyarete geldiklerinde kamu kurumu kavramının ağırlığından sıkılabiliyorlar. Ama sokakta ve diğer yaşam alanlarında çok daha rahat olarak iletişim kuruyorlar. Bu nedenle belediye dışında hemşehrilerimizle sohbet etme imkanlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Gürsu hepimizin, ilçemizi güzel yarınlara taşırken hemşehrilerimizin yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte aydınlık yarınlarımızı inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.
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