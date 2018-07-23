Gündüz, rektör yardımcılığına atandı

AYRILAN FAKÜLTELERİMİZ VAR

“Turgut Özal’ın vefatının yıldönümünde Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasıyla ilgili karar aldıklarını ifade etti” diyen Prof. Dr. Gündüz, şunları kaydetti:

“22 Mayıs’ta da bu yasalaşarak kanunlaştı ve Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi kurulmuş oldu. Bu süreçte halihazırda İnönü Üniversitesinden ayrılan fakültelerimiz, akademik birimlerimiz var. Burada bir süreç devam ediyor. Bu sürecin akamete uğramaması adına Yüksek Öğretim Kurulu da İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı da Turgut Özal Üniversitesi rektörlüğüne atadı. Yeni rektör atanıncaya kadar Ahmet Hoca burada rektörlük yapacak. Buradaki işlerin yürümesi adına Turgut Özal Üniversitesi’nde akademik ve idari yapılanmanın tamamlanması lazım. Sadece Turgut Özal Üniversitesi’nden ben rektör yardımcısı olarak görevlendirildim. Yeni rektör atanıncaya kadar süreç bu şekilde devam edecek. Akademik manada hiçbir eksikliğe, aksaklığa mahal vermeden 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılına da sanki İnönü Üniversitesi’nden ayrılmamışız gibi tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimiz açısından hiçbir sorun yok. Rahatlıkla tercihlerini yapabilirler. Tercihte İnönü Üniversitesi olarak değil Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak yer alıyoruz.”

YAKLAŞIK BİN 45 TANE ÖĞRENCİ KONTENJANIMIZ VAR

Prof. Dr. Gündüz, Turgut Özal Üniversitesi hakkında da bilgiler vererek, “İnönü Üniversitesinden ayrılan Ziraat Fakültesini, Su Ürünleri Fakültesini, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ve bununla birlikte 8 tane Meslek Yüksek Okulu İnönü Üniversitesinden ayrıldı. Ziraat Fakültesi ve 8 tane Meslek Yüksek Okulu halihazırda öğrenci alıyor ve bu öğrenciler eğitim ve öğretime devam ediyorlar. Bu yıl da yaklaşık bin 45 tane öğrenci kontenjanımız var. Ve öğrencilerimiz bu bölümleri Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak tercihlerini yapabilecekler. İnşallah bu kontenjanlarımızı doldurur ve bu süreci sağlıklı bir şekilde devam ettiririz” diye konuştu.