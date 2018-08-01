Çalık, 24 Haziran seçimleri sonrası Malatya'da başladığı ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi, Önder İmam Hatipliler Derneği ve Malatya Eczacılar Odasını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, ilk olarak Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesini ziyaret ederek, Türk-İş Malatya İl Temsilcisi ve Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi Başkanı Nurettin Öndeş ve sendika üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle birlikte Türkiye'de çok daha etkin ve hızlı bir yönetim anlayışıyla ülkeye birlikte hizmet edeceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği'ni ziyaret etti.

VARLIK-YOKLUK SEÇİMİ

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğuna değinen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Varlık-yokluk seçimiydi. Türkiye için üzerinde oynanan oyunların sonlandırılacağı bir seçimdi. Eğer bu seçimin sonucu farklı olsaydı, bugün Türkiye'de çok başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Binlerce kere şükürler olsun milletimizin erdemi, feraseti ve bilgeliği 24 Haziran seçimlerinde devlet başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesine vesile oldu. Bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir dönemde, milletimiz 'kararımız nettir, devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır' dedi. Korkulu rüya görmemek için uyumayan uluslararası güçler bir kez daha Türkiye'nin liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gördü ve korkulu rüya görmeye de devam edecekleri içinde uyumadıklarını, sürekli tetikte beklediklerini fark ediyoruz. Onlar uyumamaya devam etsinler. Biz güçlü Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz."

SAĞLIKTA REFORM YAPTIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, daha sonra Malatya Eczacılar Odasını ziyaret etti.

Eczacılar Odası tarafından hazırlanan müzeyi gezen Çalık, oda başkanı Mustafa Türkkölesi'nden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlıkta ciddi çalışmaların yapıldığını dile getiren Çalık, "Sağlıktaki reformları hepiniz biliyorsunuz. Bu reformlarla birlikte bizler eczacıların üzerine düşen yükleri hafifletmek içinde birçok düzenleme yaptık. Sosyal Güvenlik Kurumluyla anlaşmalarımızı, protokollerimizi yeniledik ve sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. Reçete başına paralarımızı alıyoruz ve ıskontolar konusunda yapılabilecek en iyi düzenlemeleri yaptık" diye konuştu. (Bülten)