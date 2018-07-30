“GEL BAKALIM BURAYA MUHARREM’ DEDİKLERİ ADAM…”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’daki programlarına devam ediyor. Doğanşehir ilçesinde AK Parti Teşkilatı ile bir araya gelen Çalık sözlerine, “24 Haziran’da sandıklara sahip çıkan tüm kardeşlerime, mahalle başkanlarıma, muhtarlarıma, ilçe teşkilatı başkanımızın nezdinde tüm teşkilat mensuplarımıza, belediye başkanlarımızın nezdinde tüm belediye çalışanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü Genel Başkanımız, CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ADINA YAPIYORUM” DİYEREK BAŞLADI.

KAPI KAPI, MAHALLE MAHALLE DOLAŞACAĞIZ

Çalık, “24 Haziran sonrası milletimize teşekkür ediyorum. Hepimiz kapı kapı, mahalle mahalle dolaşacağız. 2019 yerel seçimleri yarınmış gibi çalışmaya devam edeceğiz. İstikametimiz 2019’da Malatya’daki 13 belediyenin 13’ünü de almak” dedi.

Çalık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletimizle birlikte parlamenter sistemin değişimini yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni 16 Nisan’da oyladık. Milletimiz değişim istedi. 24 Haziran’da da parlamenter sistemin yerine gelen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde ilk cumhurbaşkanını seçtiniz. O devrimi yapan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Cumhurbaşkanımızla yol yürümeye devam eden, Cumhur İttifakı’na destek veren bütün kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Seçim bitti alanlarda teşkilatlarımızla beraberiz. Mecliste milletvekillerimizle beraber seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Mecliste hummalı bir çalışma yaptık. Ne söz vermiştik? Gençlerimiz bizden bedelli askerlik istedi. O zaman bedelli askerlik çıkarılmalı dedik ve 1 Ocak 1994’ten önce doğmuş olanların yasal düzenlemelerini meclisimizden geçirdik. Biz söz veririz, diğerleri gibi lafla geçiştirmeyiz. Biz, söz verince yerine getiririz. Ne demiştik? Onlar konuşur, AK Parti yapar.

“GEL BAKALIM BURAYA MUHARREM’ DEDİKLERİ ADAMI BAŞA GETİRMEK İSTİYORLAR”

Biz OHAL’in seçimden sonra son bulması gerektiğini söylemiştik. OHAL süresi doldu. Meclisten tekrar yetki istemedik. 15 Temmuz darbe girişiminin hedefinde ülkemiz olan, Recep Tayyip Erdoğan’sız, AK Parti’siz bir Türkiye tasavvur eden uluslararası güçlere ve terör örgütlerine karşı yürütülecek operasyonlar için OHAL’i ilan ettik. Bu ay itibariyle de OHAL kaldırılmış vaziyette. Meclisimizden çok önemli bir yasa geçirdik, yargının elini, güvenlik güçlerimizin elini güçlendirecek yasal düzenlemeyi çıkardık. Demokratik hak ve özgürlükleri de güçlendiren bir yasayı meclisten çıkardık. Şimdi biz AK Parti iktidarı olarak bunları yaparken, meclisten çıkarırken CHP Genel Başkan arayışında kriz var. Delegelerin kaç tanesinin imzasının olduğunu bilemeyen bir CHP Türkiye’yi nasıl idare edecek? 24 Haziran’da bizim sandık başkanlarımız ıslak imzaları getirdiğinde hangi sandıktan kaç oy aldığımızı hesaplarken, bunlar sandıklardaki oyları hesaplamaktan acizler, kaç tane kurultay delegesi imza vermiş bunu bile hesaplayamıyorlar. ‘Gel bakalım buraya Muharrem’ dedikleri adamı başa getirmek, kasetle gelen Kılıçdaroğlu’nu da göndermek istiyorlar. Diğer taraftan başka bir partinin genel başkanı da ‘Ben küstüm oynamıyorum evime gidiyorum’ diyor. Sana güle güle, işin gücün rast gelsin.

DOĞANŞEHİR’E CEZAEVİ KAZANDIRIYORUZ

Doğanşehir’in 50 yıllık içme suyu ve kanalizasyon suyu sorunu çözüldü. Doğalgaz, elektrik sorunu da çözülmüş vaziyette. Yaklaşık bin kilometrelik asfaltlama işlemi de tamamlandı. Biz yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Erkenek Barajı’yla, Söğüt Barajı’yla getirmiş olduğumuz hizmetlerle sizlere çalışmaya devam edeceğiz. Doğanşehir’e bir de cezaevi kazandırıyoruz. Burası yaklaşık 2 bin kişinin çalışabileceği bir cezaevi olacak. Burası bir istihdam kapısı değil. İnsan hak ve özgürlüklerin her yerde olması gereken bir bina haline getirilecek.”