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“Gazetecilerin çalışma şartları iyileştirilmeli”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, “Tarafsız ve özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazetecilerin çalışma şartları iyileştirilmeli” dedi.

“Gazetecilerin çalışma şartları iyileştirilmeli”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, “Tarafsız ve özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazetecilerin çalışma şartları iyileştirilmeli” dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:29
“Gazetecilerin çalışma şartları iyileştirilmeli”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında “Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve sansür, ağır suçlardan biri sayılmıştır. Bu nedenle bugün ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de, hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü vesilesiyle başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GazeteciBasın Nayramı24 TemmuzSelahattin Gürkan
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