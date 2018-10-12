“Filistin ve Gazze için duyarlılık oluşturalım”

Gazze’de her cuma günü yapılan Büyük dönüş Yürüyüşü’ne Malatya da destek olacak. 50’den fazla STK’nın destek vereceği ve bugün Cuma namazı sonrası yapılacak “Gazzeye Yardım Cuması” konulu basın açıklaması hakkında BUSABAH gazetesine konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze’de yaşanan bu drama sessiz kalmamak, Gazze ve Filistine destekvermek için “Gazzeye Yardım Cuması” adı altında basın açıklaması yapacaklarını belirten Başkan Derin, Gazze ve Filistin için yardım kampanyası başlatılacaklarını söyledi.

İSRAİL ORANTISIZ GÜÇ KULLANIYOR

Basın açıklamasına 50 den fazla STK’nın katılacağını ifade eden Başkan Derin, Malatyalıları da Gazze ve Filistin için yapacakları basın açıklamasına davet ederek, “Uzun süredir Gazze’de Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleşiyor ve Filistin halkı bu yürüyüşü barışçıl bir şekilde yapıyor. Ama İsrail polisi ve askeri orantısız bir şekilde çok şiddetli karşılık veriyor. Bu nedenle de birçok Filistinli yaşamını yitirdi, birçoğu da yaralı kaldı. Bu olaylardan sonra İsrail askerleri evlere girip Filistinlileri de aldı. Her Cuma günü Gazze’de ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ düzenleniyor. Ama kamuoyunda bu pek bilinmiyor. Orada İsrail polisi ve askeri tarafından yapılan insan hakları ihlallerini dünya kamuoyuna duyurulması yarın Yeni Cami bahçesinde Cuma namazı sonrası bir basın açıklaması yapacağız. Basın açıklamamıza Malatya’da bulunan STK’ların büyük kısmı destek verecek. 50’nin üzerinde bir STK’nın katılacağını tahmin ediyorum. Filistin’deki uzun süre devam eden zulmün gündemde olması, oraya bir çözüm üretilmesi için bir duyarlılık oluşturalım. Bütün vatandaşlarımızı yapacağımız basın açıklamasına davet ediyor, desteklerini bekliyorum” şeklinde konuştu.