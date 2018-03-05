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Filipinler Başkanlığı Sarayı Malacang’dan, AB’ye teşekkür

Filipinler Devlet Başkanlığı Sarayı Malacang, ülkenin uyuşturucu sorunuyla mücadelesine yardım amacıyla teklif ettiği, 8 milyon Euro için Avrupa Birliği’ne (AB) teşekkür etti.

Filipinler Başkanlığı Sarayı Malacang’dan, AB’ye teşekkür

Filipinler Devlet Başkanlığı Sarayı Malacang, ülkenin uyuşturucu sorunuyla mücadelesine yardım amacıyla teklif ettiği, 8 milyon Euro için Avrupa Birliği’ne (AB) teşekkür etti.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:19
Filipinler Başkanlığı Sarayı Malacang’dan, AB’ye teşekkür

Filipinler Devlet Başkanlığı Sarayı Malacang, ülkenin uyuşturucu sorunuyla mücadelesine yardım amacıyla teklif ettiği, 8 milyon Euro için Avrupa Birliği’ne (AB) teşekkür etti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sarayı Malacang, ülkenin uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerini finanse etmek için önerdiği 3, 8 milyon euroluk yardım teklifi için Avrupa Birliği’ye (AB) teşekkür etti. Başkanlık sözcüsü Harry Roque, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin mali yardımı kabul edeceğini, ancak ülkenin iç politikalarına müdahale etme gibi tek taraflı şartlarla gelinirse yardımı reddedeceğini belirtti. Roque, "Devlet Başkanı Duterte, istediği takdirde herhangi bir yardımı kabul etmekle mükelleftir ancak tek taraflı koşullar olmadan. Daha önce de olduğu gibi iç politikalarımıza müdahale eden her yardım teklifini reddedecektir" dedi. Roque, Duterte’nin herhangi bir miktarda dış yardım konusunda ulusun onuruna taviz vermeyeceğini sözlerine ekledi. Roque, “AB’nin ilaç rehabilitasyon merkezlerimizi destekleme arzusu Duterte yönetiminin uyuşturucu sorununa bütüncül bir yaklaşımla paralel bir şekilde yürümekte, bu sadece ulusal bir güvenlik meselesi olarak değil aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olarak da ele alınıyor" dedi. Roque, yardım parasının ellerine geçtikten sonra doğruca Sağlık Bakanlığı’na gideceğini söyleyerek, "Bu yardım bizim uyuşturucu rehabilitasyon programımıza büyük katkı sağlayacak" dedi.
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