“FETÖ ve yandaşları kansız şahsiyetlerdir”

Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İnönü Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi.

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında 15 Temmuz Millet Meydanında düzenlenen programda bir konuşma yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasiye kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, “Dünyada zalimlerin elinde zulme uğramış İslam dininin ve Müslümanların son kalesi Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyen, Yahudi ve Hristiyanların elinde kukla olmuş, kendini bu aziz millete Müslüman din alimi kisvesinde gösteren kansız, melanet ve iblisin yeryüzündeki garnizonu FETÖ ve onun kansız şahsiyetlerinden yoksun adamlarıdır” ifadelerine yer verdi.

Avşar, “Ne diyorlardı bunlar, 12 Eylül de bizim çocuklar kazandı diyorlardı, çok şükür 15 Temmuz da onların gayri meşru çocukları kaybetti. Bu kez Türk Milleti kazandı” diyerek FETÖ ve yandaşlarının emellerine ulaşamadığını söyledi.

Bu hain gecede milletin asil bir duruş göstererek iradesine sahip çıktığını dile getiren Avşar, “Önce yüce Allah’ın yardımı, sonra da o gece kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla her şeylerini geride bırakıp, evdekiler evlerinde, dışardakiler ise süs havuzlarında abdestlerini alarak sokağa çıktılar. Ve bu alçak girişime direnen, şehit olmaya koşan, öleceksem de vatan, millet, bayrak, ezan için adam gibi öleyim diyen aziz milletimizin sayesindedir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dik duruşu ile Milliyetçi Ülkücü Harekatın Türkiye Cumhuriyetinin yanında olduğunu dile getiren Avşar, “O gece Milliyetçi Hareketin lideri Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli, kutlu dergahımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel merkezimizden tüm dünyaya seslenerek “Bu bir kalkışmadır, kabul edilemez. Milliyetçi- Ülkücü Hareket Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Yanındadır” dedi. Parti genel merkezimizde durarak darbenin gidişatını değiştiren, oyunu bozan Liderimiz Devlet Bahçeli’nin verdiği güvenle sokakları darbecilere dar ederek, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdik. Biz bu milleti karşılık beklemeden sevdik. Önce ülkem ve milletim dedik” şeklinde konuştu.

Avşar, “Burada sözlerime son verirken; 15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. O zulmet dolu gecede fedakarca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize ve büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum.

Alemde şer bitmez, Allah rızası yolunda yapılan bu kutsal davada, ülkücü harekette de nefer bitmez. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.