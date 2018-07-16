Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90594
ALTIN
193.776
DOLAR
4.8413
STERLİN
6.4264
EURO
5.6733

“FETÖ ve yandaşları kansız şahsiyetlerdir”

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Malatya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 15 Temmuz şehitlerini anma ve Demokrasi nöbetine katıldı. Avşar burada yaptığı konuşmada, “FETÖ ve yandaşları kansız şahsiyetlerdir” dedi. 

“FETÖ ve yandaşları kansız şahsiyetlerdir”

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Malatya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 15 Temmuz şehitlerini anma ve Demokrasi nöbetine katıldı. Avşar burada yaptığı konuşmada, “FETÖ ve yandaşları kansız şahsiyetlerdir” dedi. 

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30
“FETÖ ve yandaşları kansız şahsiyetlerdir”

Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İnönü Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi. 
MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında 15 Temmuz Millet Meydanında düzenlenen programda bir konuşma yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasiye kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, “Dünyada zalimlerin elinde zulme uğramış İslam dininin ve Müslümanların son kalesi Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyen, Yahudi ve Hristiyanların elinde kukla olmuş, kendini bu aziz millete Müslüman din alimi kisvesinde gösteren kansız, melanet ve iblisin yeryüzündeki garnizonu FETÖ ve onun kansız şahsiyetlerinden yoksun adamlarıdır” ifadelerine yer verdi. 
Avşar, “Ne diyorlardı bunlar, 12 Eylül de bizim çocuklar kazandı diyorlardı, çok şükür 15 Temmuz da onların gayri meşru çocukları kaybetti. Bu kez Türk Milleti kazandı” diyerek FETÖ ve yandaşlarının emellerine ulaşamadığını söyledi. 
Bu hain gecede milletin asil bir duruş göstererek iradesine sahip çıktığını dile getiren Avşar, “Önce yüce Allah’ın yardımı, sonra da o gece kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla her şeylerini geride bırakıp, evdekiler evlerinde, dışardakiler ise süs havuzlarında abdestlerini alarak sokağa çıktılar. Ve bu alçak girişime direnen, şehit olmaya koşan, öleceksem de vatan, millet, bayrak, ezan için adam gibi öleyim diyen aziz milletimizin sayesindedir” ifadelerini kullandı. 
15 Temmuz hain darbe girişiminde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dik duruşu ile Milliyetçi Ülkücü Harekatın Türkiye Cumhuriyetinin yanında olduğunu dile getiren Avşar, “O gece Milliyetçi Hareketin lideri Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli, kutlu dergahımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel merkezimizden tüm dünyaya seslenerek “Bu bir kalkışmadır, kabul edilemez. Milliyetçi- Ülkücü Hareket Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Yanındadır” dedi. Parti genel merkezimizde durarak darbenin gidişatını değiştiren, oyunu bozan Liderimiz Devlet Bahçeli’nin verdiği güvenle sokakları darbecilere dar ederek, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdik. Biz bu milleti karşılık beklemeden sevdik. Önce ülkem ve milletim dedik” şeklinde konuştu. 
Avşar, “Burada sözlerime son verirken; 15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. O zulmet dolu gecede fedakarca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize ve büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum. 
Alemde şer bitmez, Allah rızası yolunda yapılan bu kutsal davada, ülkücü harekette de nefer bitmez. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöBülent AvşarMHPMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konak törenle açıldı
Konak törenle açıldı
Kızılay 15 Temmuz nöbetçilerini unutmadı
Kızılay 15 Temmuz nöbetçilerini unutmadı
Darende’de 15 Temmuz unutulmadı
Darende’de 15 Temmuz unutulmadı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim