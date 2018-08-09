Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97365
ALTIN
211.115
DOLAR
5.4096
STERLİN
6.9583
EURO
6.2697

Fendoğlu’ndan Hayvan Pazarı çıkartması

Kurban Bayramı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, esnafların sorunlarını dinledi. Milletvekili Fendoğlu, doların yükselmesiyle birlikte kurbanlık fiyatlarında da bir artış olduğunu dile getirerek, “Bayrama kadar dolarda düşüş olursa, inşallah kurbanlık fiyatları da düşer” dedi.

Fendoğlu’ndan Hayvan Pazarı çıkartması

Kurban Bayramı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, esnafların sorunlarını dinledi. Milletvekili Fendoğlu, doların yükselmesiyle birlikte kurbanlık fiyatlarında da bir artış olduğunu dile getirerek, “Bayrama kadar dolarda düşüş olursa, inşallah kurbanlık fiyatları da düşer” dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:50
Fendoğlu’ndan Hayvan Pazarı çıkartması

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, dün Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti. Buradaki esnaflarla bir araya gelen Milletvekili Fendoğlu, esnafların, pazarın sorunlarını dinleyerek, kurbanlık fiyatları hakkında da bilgiler aldı. Daha sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Milletvekili Fendoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Hayvan Pazarı’nı ziyaret ettiğini söyledi.

SORUNLARI GEREKLİ MERCİLERE İLETECEĞİM

Dolardaki artışla kurbanlık fiyatlarında da bir artış olduğunu ifade eden Milletvekili Fendoğlu, “Esnaf arkadaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini dinlemek için buradayım. Bayram öncesi burada eksiklikler var mı, var olan eksiklikleri tespit edip gerekli mercilere ileteceğim. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu bir şekilde gelip kurbanlıklarını seçmelerini, kesimlerini yapmalarını, huzurlu bir ortamda da bayramlarını idrak etmelerini temenni ediyorum. Doların yükselmesiyle birlikte kurbanlık fiyatlarında da yüzde 20-25 dolaylarında bir artış oldu. Bayrama kadar dolarda düşüş olursa, inşallah kurbanlık fiyatları da düşer” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MOTAŞ’A SERMAYE ARTIRIMI
MOTAŞ’A SERMAYE ARTIRIMI
PARA SİZDEN, TEMİZLİK MASKİ’DEN!
PARA SİZDEN, TEMİZLİK MASKİ’DEN!
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim