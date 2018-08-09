Fendoğlu’ndan Hayvan Pazarı çıkartması

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, dün Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti. Buradaki esnaflarla bir araya gelen Milletvekili Fendoğlu, esnafların, pazarın sorunlarını dinleyerek, kurbanlık fiyatları hakkında da bilgiler aldı. Daha sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Milletvekili Fendoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Hayvan Pazarı’nı ziyaret ettiğini söyledi.

SORUNLARI GEREKLİ MERCİLERE İLETECEĞİM

Dolardaki artışla kurbanlık fiyatlarında da bir artış olduğunu ifade eden Milletvekili Fendoğlu, “Esnaf arkadaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini dinlemek için buradayım. Bayram öncesi burada eksiklikler var mı, var olan eksiklikleri tespit edip gerekli mercilere ileteceğim. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu bir şekilde gelip kurbanlıklarını seçmelerini, kesimlerini yapmalarını, huzurlu bir ortamda da bayramlarını idrak etmelerini temenni ediyorum. Doların yükselmesiyle birlikte kurbanlık fiyatlarında da yüzde 20-25 dolaylarında bir artış oldu. Bayrama kadar dolarda düşüş olursa, inşallah kurbanlık fiyatları da düşer” diye konuştu.