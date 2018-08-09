Fendoğlu, Başkan Çınar’ı ziyaret etti

MHP Malatya Mehmet Celal Fendoğlu, beraberinde MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Battalgazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. Burada kan bağışının ardından Fendoğlu, Mansurlular Dernedi'ne geçti. Bir süre dernek üyeleriyle sohbet eden Fendoğlu, Sarıcıoğlu Mahalle Muhtarı Şinasi Sucu'yu ziyaret etti. Ardından MHP'li Fendoğlu, Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan 'Hayır Çarşısı'nı geçti. Çarşı çalışanlarıyla sohbet eden Fendoğlu, ellerinden ne geliyorsa yapacağını söyledi.

HEP BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

MHP'li heyet Fendoğlu'yla birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcılarının da yer aldığı ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "MHP Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ile beraberindeki heyete bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum, kendilerini ağırlamaktan onur duyduk. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili seçilen Mehmet Celal Fendoğlu bilgi, birikim ve deneyimleriyle kentimize ve ilçemize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Ülkemiz için, kentimiz için ve Yeşilyurt’un gelişimi için kazandıracağımız ne varsa hep birlikte hareket edeceğiz. Malatya ve Yeşilyurt’u kalkındırmak için el birliği ile çalışacağız. Milletvekilimiz ve ekibinin hayırlı ve güzel çalışmalar yapacaklarına inanıyorum, kendilerine başarılar diliyorum" sözlerini kaydetti.

YEŞİLYURT HIZLA GELİŞİYOR VE DEĞİŞİYOR

Yeşilyurt'un Malatya'nın en büyük ilçesi olduğunu ve son yıllardaki büyük yatırımlarla geleceğe daha umutla baktığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt, Malatya’nın en büyük, en hızlı gelişen ilçesidir. 82 mahallesinde 311 bin 764 hemşerimizin ikamet ettiği güzel ilçemizin bütün alanlarda gelişimi ve ilerlemesi için 7 gün 24 saat esasıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Yeşilyurt'un tüm bölgelerine eşit seviyede hizmetlerimizi ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz. Milletimize hizmet etmek bizim için en büyük şeref ve onurdur" dedi.

ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLERİM

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Yeşilyurt'un Malatya’nın gözbebeği ve akciğeri konumunda olduğunu söyledi. Kendilerini samimi ve güzel bir ortamda ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Milletvekili Fendoğlu, "Yeşilyurt Belediye Başkanımızla hem sohbet edip hem de istişarelerde bulunduk. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar dilerim. Malatya’nın bir evladı ve Milletvekili olarak elimizden gelen desteği kendilerine vereceğiz. Malatya’nın sorunlarını konuşmak ve çözüm yollarını bulmak adına Başkanımızla bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Bizim felsefemiz; daha iyi ve daha güzel, yaşam standardı yüksek bir Malatya’yı hep birlikte oluşturmaktır, bunu başarmak için de tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da günün anısına Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’na 'Elif-Vav' tablosu hediye etti.

Daha sonra MHP'li heyet SGK Malatya İl Müdürü Ayten Kara'yı ziyaret etti. Burada MHP'li Fendoğlu'yla sohbet eden Müdür Kara, Malatya'da milletvekili seçilen Fendoğlu'na başarılar diledi. Fendoğlu da Malatya için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi. (Bülten)