Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95694
ALTIN
190.645
DOLAR
4.8573
STERLİN
6.3472
EURO
5.6489

“Eşit hizmet” mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Arapgir ve Arguvan ilçelerini ziyaret etti. Başkan Polat yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemize dengeli bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Eşit hizmet” mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Arapgir ve Arguvan ilçelerini ziyaret etti. Başkan Polat yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemize dengeli bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:19
“Eşit hizmet” mesajı

İlçe ziyaretlerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Arapgir ve Arguvan ilçelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ilçe ziyaretleri sırasında Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arguvan Kaymakamı Cuma Emir ile Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ı makamlarında ziyaret ederek ilçe sorunları hakkında bilgiler alarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her yerine hizmet götürme gayret ve çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Polat, “Yapılan hizmet ve yatırımları yerinde görmek, ilçelerimizdeki sıkıntı ve sorunları ilk ağızdan dinlemek için bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizin eksikliklerini biliyoruz bu eksiklikleri etaplar halinde yapacağımız çalışmalarla tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemize dengeli bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz.  Malatya’mızın ve ilçelerimizin daha modern ve daha yaşanabilir olması için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte yapılan hizmet ve yatırımların takipçisi olacağız” sözlerini kaydetti.

MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ

Ziyaretlerin ardından Arapgir ve Arguvanlı mahalle muhtarları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, muhtarlardan mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgiler alarak bu sorunların çözümünün takipçisi olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Arapgir ve Arguvan’da ev ziyaretlerinde de bulundu. Arapgir’de Mehmet ve Hatime Güngör çiftini, Arguvan’da ise Ahmet ve Güllü Dilek çiftini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatArapgir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’dan destek
Malatya’dan destek
İmar Barışı anlatıldı
İmar Barışı anlatıldı
Elimizden geleni yaptık
Elimizden geleni yaptık
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim