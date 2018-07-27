“Eşit hizmet” mesajı

İlçe ziyaretlerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Arapgir ve Arguvan ilçelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ilçe ziyaretleri sırasında Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arguvan Kaymakamı Cuma Emir ile Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ı makamlarında ziyaret ederek ilçe sorunları hakkında bilgiler alarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her yerine hizmet götürme gayret ve çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Polat, “Yapılan hizmet ve yatırımları yerinde görmek, ilçelerimizdeki sıkıntı ve sorunları ilk ağızdan dinlemek için bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizin eksikliklerini biliyoruz bu eksiklikleri etaplar halinde yapacağımız çalışmalarla tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemize dengeli bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Malatya’mızın ve ilçelerimizin daha modern ve daha yaşanabilir olması için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte yapılan hizmet ve yatırımların takipçisi olacağız” sözlerini kaydetti.

MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ

Ziyaretlerin ardından Arapgir ve Arguvanlı mahalle muhtarları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, muhtarlardan mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgiler alarak bu sorunların çözümünün takipçisi olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Arapgir ve Arguvan’da ev ziyaretlerinde de bulundu. Arapgir’de Mehmet ve Hatime Güngör çiftini, Arguvan’da ise Ahmet ve Güllü Dilek çiftini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. (Bülten)