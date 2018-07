Erken yerel seçim yok ama…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve beraberindekiler, dün Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri ile muhtarları ziyaret ettiler. 24 Haziran seçimlerinde muhtarların verdiği destekten dolayı teşekkür eden Milletvekili Çalık, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Demokrasinin vazgeçilmezi ve ilk basamağı olan muhtarlıkları mahalledeki vatandaşların kendi oyları ile seçtiğini dile getiren Milletvekili Çalık, yeni hükümet sistemi ile birlikte de milletin nasıl mahalle muhtarını seçiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başkanını da, Cumhurbaşkanını da direk olarak kendisinin seçtiğini söyledi.

MİLLET 24 HAZİRAN’DA GEREKEN CEVABI VERDİ

“Milletimizin iradesi üzerine irade koymak isteyenlere milletimiz 24 Haziran’da gereken cevabı vermiştir” diyen Milletvekili Çalık, “Bugün adında Cumhuriyet olan gazetenin manşetlerinde, ‘Yoksulların ve cahillerin sayesinde AK Parti iktidara geldi’ diye manşet atıldı. Milletimizin her karesine, yoksuluyla, zenginiyle, mağduruyla, muhtacıyla yaptığımız bütün çalışmalar 81 milyonu kucaklayan çalışmalardır. Ve Türkiye’nin sosyal adalet ve refahı düzeltmek adına yapmış olduğu çalışmalar tüm dünyanın takdirini kazanırken, maalesef aydın geçinen beyinden yoksun olan insanların milletimizin iradesine söylemiş oldukları cümleleri şiddetle kınıyorum. Milletimizin iradesi üzerine irade koymak isteyenlere milletimiz 24 Haziran’da gereken cevabı vermiştir” diye konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Milli geliri 851 milyar dolara çıkardıkları belirten Milletvekili Çalık, “Biz sosyal devlet anlayışıyla 2002’den beri Türkiye’deki refah seviyesini yükseltme adına çok önemli adımlar attık. Sadece biz kişi başı geliri 3 dolardan 11 bin dolara çıkardık ve milli gelirimizi 236 milyar dolardan, 851 milyar dolara çıkardık. En üst ve en alttaki yüzde 20’li gelir seviyesindeki insanları, gelir adaletindeki makası daraltmak adına uygulamış olduğumu sosyal politikalarla, şartlı nakit transferlerimizle, evde bakım ve engellilere vermiş olduğumuz desteklerle ayni ve akdi yardımlarla, uyguladığımız sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle, Türkiye gelirlerinin yüzde 85’nin faize gittiği bir Türkiye’den, vergi gelirlerinin sadece 10’unun faize gittiği bir Türkiye’ye geldik” ifadelerini kullandı.

Erken seçimle ilgili bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Milletvekili Çalık, “12 seçim geçirdik. Her seçim sonrası yeni bir seçimin startı verilmişçesine her kadememiz yeni bir seçime hazırdır. Ama bizim temel prensibimiz seçimleri her defasında zamanında yapmaktır. Milletvekili seçimleri de bu böyledir, yerel seçimler için de bu böyledir. 24 Haziran’da yaptığımız erken seçim gibi. Partilerin getirdikleri olağanüstü bir taleple yerel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili cümleleri olursa bu konuşulur. Biz milletimize hesap vermekten bu güne kadar hiç kaçmadık, bundan sonra kaçmayız. Ama temel prensibimiz seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Millet bir seçimden, bir sonraki seçime kadar yetkiyi vermiştir. Biz yerel yönetimlerle ilgili olarak da bu seçim tarihine kadar milletin verdiği yetkinin o tarihe kadar kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir erken yerel seçim çalışmamız şu an için asla söz konusu değildir, ama olağanüstü bir durum olduğunda AK Parti teşkilatlarımız bütün seçimlerde hazır olduğu gibi yerel seçimler için de hazırdır” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZ GÖZÜMÜZÜN NURU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, çocuk istismarı ile ilgili bir soruya da yanıt veren Milletvekili Çalık, “Bizim canımız, Bizim canımızdan bir parçamız evlatlarımızla ilgili duyduğumuz her kötü haber bizim yüreğimizi yaralıyor. En son Ankara'dan Eylül, Ağrı’dan Leyla’dan gelen haber yüreğimizi paramparça etmiştir. Ağrı'daki vahşet, Ağrı'daki cinayet, bununla ilgili yapmış olduğumuz cümleler, Yine minicik kızımız Leyla, 2 buçuk yaşındaki evladımız. Son aldığımız basının bilgilerinin dışında Ağrı Valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde de kaçırma hadisesi olduğu, sonrasında bir 10 gün boyunca yemek verilmediği şekildeki bilgiler, çocuk istismarı ile ilgili bizim hassasiyetimizi bir kez daha hat safhada olduğunu belirtmemize vesile olmuştur. Çocuklarımız gözümüzün nuru gözümüzün bebeği onları korumak için her türlü yasal düzenleme için gereken adımları attık. Şimdi sosyal medyada var olan çocuk istismarının engellenmesi için AK Parti verilen önergeyi reddetti diyorlar. Hepsi bu insanların sadece zihinlerinin siyaset yapmak istediklerini çok net ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

İDAM EDİLSE BİLE BU CANİLERE AZ

“Siyaset yapanlar, muhalefet yapanlar, çocuk istismarı üzerinde hiç olmazsa siyaset yapmayın” diyen Milletvekili Çalık, şunları kaydetti:

“Biz çocuk istismarını ve cinsel istismarın önlenmesi için yapmış olduğumuz hazırlık Türkiye tarihindeki bir ilktir. Kimyasal kastrasyon dâhil olmak üzere Türkiye'de yasal yapılan en önemli düzenlemeleri biz yaptık ve İnşallah Meclis açılır açılmaz da ilk yapacak olan parti ve hükümetleriz. Uluslararası çocuk hakları sözleşmesinin imzalanması da dahil olmak üzere birçok alanda çocuklarımızın korunması için çalışmaları yaptık. İnşallah bundan sonra da yapacağız. ”

YAZIKLAR OLSUN

Milletvekili Çalık, “Bunun üzerinde Hiç olmazsa siyaset yapmayın bir taraftan HDP kalkmış Eylül'ün ve Leyla'nın fotoğraflarını Twitter hesaplarından yayınlanarak çocuk istismarına cinsel istismara, ‘hayır’ diyor, öbür tarafta Kandil’e kaçırılan 9 yaşındaki, 10 yaşındaki, 8 yaşındaki kız çocuklarının kandilini Ağa babalarının elindeki fotoğraflarını görüyoruz. Yazıklar olsun. Çocuk istismarını her türlü yazıklar olsun cinsel istismara lanetler okuyoruz ve meclis olarak AK Parti olarak yapılması gereken her türlü yasal düzenlemeyi yaptık. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz diyorum” dedi.