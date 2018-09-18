Erdoğan’dan esnafa selam

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık,beraberindeki partili yöneticilerle birlikte Sebze Pazarı ve Kasap Pazarı çevresindeki esnafları ziyaret etti. Esnafların işyerlerine tek tek girerek sohbet eden ve durumlarını soran Çalık, alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya geldi. Esnaflarla birlikte çay içip genel ve yerel sorunları konuşan Çalık, kendisine iletilin sorun ve talepleri de not alarak en kısa sürede dönüş yapılacağını ifade etti.

ÖNEMLİ BİR SÜREÇTİ

24 Haziran seçimlerinde destek veren esnaf ve sanatkarlara teşekkür etmek amacıyla ziyaretlerde bulunduğunu belirten Çalık, “Esnaf ve sanatkarımıza çok teşekkür ediyoruz. 24 Haziran seçimleri Türkiye için çok önemli bir süreçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a esnafımız ve halkımız sahip çıktı ve bir dünya lideri olduğunu herkese gösterdiler. Bütün esnaf kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşların sorunlarını, taleplerini her zaman dinlediklerini ve bu tür gezi ve ziyaretlerle de dinlemeye devam edeceklerini belirten Çalık, “Esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri her zaman dikkate alıyoruz ve gelen talepleri ilgili yerlere iletiyoruz. Esnafımızla dertleştik. Vatandaşlarımızın söylemiş olduğu en büyük hadise ekonomik darbe girişimi sonrasında piyasada etkili bir denetimin yapılmamasıdır. Bu konuda ilgili tüm kurumlarımızı bir kez daha uyaracağız. Tüm kurumlarımız bu konuda gerekeni yapacaktır” ifadelerini kaydetti.

TÜRKİYE DARBELERE RAĞMEN BÜYÜDÜ

Türkiye’nin bir ekonomik darbe girişimi ile karşı karşıya bulunduğunu belirten Çalık, “Türkiye, darbelere rağmen, terör örgütlerinin saldırılarına rağmen toplamda yüzde 3.5 oranında büyümüştür. Türkiye bu kadar büyürken, terör örgütleriyle de, darbe girişimcileri ile de etkili mücadelesini sürdürmüştür. Ekonomik darbe girişimine de milletimiz ile birlikte karşı duruş sergileyeceğiz.” diye konuştu.

Çalık, esnaflara Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da selamlarını ileterek, “Sorunlar çözülecektir, Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye oynanmak istenen oyunları ve darbe girişimlerini geri püskürtecek güçtedir” dedi.

