Erdoğan talimatı verdi

BUSABAH gazetesini ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, küçük sanayisi sitelerinin Altay Kışlası’na taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Çalık, “Milli Savunma Bakanımız, Bilim ve Sanayi Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde Altay Kışlası için önemli adımlar atıldığını sizlerle paylaşmak isterim. Cuma günü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza Altay Kışlası’nın küçük sanayi sitesi için tahsis edilmesini ve Çakmak Kışlası’nın da kentsel dönüşüm rezerv alanı olması için taleplerimizi arz ettik. Ve o da Milli Savunma Bakanımıza talimatlarını verdi” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, dün BUSABAH gazetesini ziyaret etti. İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı, Yazı İşleri Müdürü Türkan Yıldız ve diğer çalışanlarla bir araya gelen Çalık, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyarette ilk konuşmayı BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu yaptı. 24 Haziran erken genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra sıcak bir Türkiye gündemi yaşandığını ifade eden Bozkurtoğlu, kabinenin açıklanmasından sonra önce Bronsun, sonra dolar kriziyle baş başa kalındığını söyledi.

MEDYA KRİZDEN ETKİLENDİ

Bozkurtoğlu, “Bu krizden en çok etkilenen sektörlerden birisi de medya sektörüdür. Sayın Başkanımızın medya sektörü içerisinde yardımlarını talep ediyoruz. Sayın Çalık’tan çok istifade etmemiz gerekiyor. Biz Sayın Çalık’a daha büyük görevler verilmesini de arzu ediyoruz. Ve Türkiye’de en tecrübeli siyasetçilerden birisi. Kabine açıkladığı zaman şahsen üzülen insanlardan birisi oldum. Biz Çalık’ı Malatya’ya mal olmuş siyasetçilerden birisi olarak görüyoruz. İnşallah bu sesimize Genel Merkez de kulak verir. Gazetemize yaptığı ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

HALKIMIZLA HEMHAL OLMAK ASLİ VAZİFEMİZ

Daha sonra söz alan ve siyasetin, halkla ilişkiler sanatı olduğunu dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “24 Haziran seçimlerinden sonra 100 yıllık bir parlamenter sisteme nokta kondu ve yeni bir hükümet sistemiyle bürokrasinin azaldığı, daha hızlı hizmetin ve daha hızlı vatandaşlarımıza yapılacak çalışmaların erişiminin hızlandırıldığı bir sistemle buluşuyoruz. Bürokratik oligarşinin sonlandırılacağı, bürokrasinin azaltılacağı bir sistemle milletimize hizmet edeceğiz. Bu vesileyle bakanlık sayımızı 16’ya düşürdük. Birleştirdiğimiz bakanlıklarımız var. Daha güçlü bir sistemle, daha güçlü bir yönetimle, daha güçlü bir Meclisle ve yargıyla Türkiye’ye hizmet edeceğiz. Şu anda 16 bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın yemin etmesiyle, Hükûmeti kurmasıyla Türkiye’ye hizmet etmeye başladı. Bütün bakanlarımızın hepsine tek tek baktığınızda bir başarı hikâyeleri var. Genç, dinamik ve işini bilen, işinin ehli bakanlarımız şu an hükümetimizde görev yapıyorlar. Hükûmette görev yapan bakanlarımızın 4’ü siyasetten, milletvekilliğinden istifa ederek, Bakanlar Kurulu’nda görev almış vaziyetteler. Hepsi bakanlıkları döneminde başarı hikâyeleri Türkiye tarafından takdir edilen insanlar. Geriye kalan 12 arkadaşımız kimisi bürokrasiden, kimisi sivil toplum örgütünden kimisi de iş dünyasından gelerek Türkiye’ye hizmet etmeye hazır arkadaşlarımız” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’IN MALATYA SEVDASI DAİMA DEVAM ETTİ

Çok önemli görevlerde bulunduğunu dile getiren Çalık,“Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle 16 yıl boyunca aynı masada Türkiye’nin tarihi değişimine, gelişimine tanıklık etmek benim için çok büyük bir onur. Son 6. Olağan Kongrede Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya sevdası ve sevgisi bir kez daha hissettirilmiş, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda 2 Malatya milletvekili görev almıştır. Şu anda da diğer milletvekili arkadaşımız Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanımızın Malatya sevdası her zaman ve her daim devam etmiştir. 19.1 katrilyonluk yatırımı Malatya’ya getirirken Cumhurbaşkanımızdan Malatya adına ne istediysek, hangi hizmeti istediysek hiç tereddütsüz sonuna kadar destek vermiştir. En son verdiği destekle Malatya’mıza 2’nci üniversitemizi kurduk. Turgut Özal’ın adına ilk kez devler üniversitesini Malatya’mıza kurmak bizlere nasip oldu. Meclise verdiğimiz kanun teklifimizle birlikte hükümetin kanun tasarısı birleştirilmiş ve Turgut Özal Üniversitesi Malatya’ya kazandırılmış vaziyette” ifadelerini kullandı.

SANAYİ ŞEHRİ MALATYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ARGÜMANLAR

“Allah nasip ederse 2023 için çok önemli hedeflerimiz var” diyen Çalık, sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlık şehri Malatya, sağlık turizminin başkenti Malatya konusunda çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Diğer hedeflerimizden birisi de sanayi şehri Malatya. Bu vesileyle Organize Sanayi bölgelerimizin ihdası ve inşası için 1’inci, 2’nci organize sanayi ve son 12 milyon karelik alanla aldığımız Birinci Organize Sanayiye ek olarak 3’üncü ve ilçelerimizdeki ihtisas organize sanayi bölgelerimiz sanayi şehri Malatya için çok önemli argümanlar. Bunları güçlendirmek istiyoruz. Bu vesileyle de Malatya’daki küçük sanayi sitelerini Altay Kışlası’na taşınması için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ankara’ya geldiğinde Genel Merkezi’mizde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzde bu talebimizi bir kez daha Cumhurbaşkanımıza ilettik. Sonrasında milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hem Milli Savunma Bakanlığımıza hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı ziyaret ettik. Ve en son Milli Savunma Bakanımız, Bilim, Sanayi Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde Altay Kışlası için önemli adımlar atıldığını sizlerle paylaşmak isterim. Cuma günü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza Altay Kışlası’nın küçük sanayi sitesi için tahsis edilmesini ve Çakmak Kışlası’nın da kentsel dönüşüm rezerv alanı olması için taleplerimizi arz ettik. Ve o da Milli Savunma Bakanımıza talimatlarını verdi. Allah nasip ederse en kısa zamanda bunlarla ilgili bilgi ve müjdeleri Malatya kamuoyunda paylaşacağız. Sanayi şehri Malatya hedefimize adım adım yaklaşacağız. Organize sanayi bölgelerinin eksiklerini yeni yatırımların gelmesi için yapmamız gerekenleri de iş adamlarımızla, yatırımcılarımızla konuşmaya devam edeceğiz.”