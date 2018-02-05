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ERDOĞAN-FRANCİS GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Francis arasındaki görüşmenin son derece dostane bir havada geçtiği öğrenildi.

ERDOĞAN-FRANCİS GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Francis arasındaki görüşmenin son derece dostane bir havada geçtiği öğrenildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 16:40
ERDOĞAN-FRANCİS GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Francis arasındaki görüşmenin son derece dostane bir havada geçtiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vatikan’daki gelenek doğrultusunda Apostolik Kütüphene’de gerçekleşen baş başa görüşmede, Kudüs, mülteciler, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmeler, terör, farklı dinlerin mensupları arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Francis, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs’ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladılar. Görüşmede, ABD Yönetimi’ne Kudüs’le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa’ya teşekkür etti.

Papa Francis da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kudüs meselesiyle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı takdirlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında Suriye’de yaptığı operasyonlar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede İslamı, terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Türkiye’de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içerisinde bir arada yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iradeyi somut olarak ortaya koyma adına son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Francis, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslararası toplumu harekete geçirmesi hususlarında ortak adımlar atmanın mümkün olduğuna da işaret ettikleri görüşmede, gelecekte de temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa’yla görüşme akabinde, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Vatikan’daki ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nı ziyaret etti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanPapa Francis
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