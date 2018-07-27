Elimizden geleni yaptık

Malatya Berber ve Kuaförler Odası, berber ve kuaförler için bir kahvaltı programı düzenledi. Dün bir kahvaltı salonunda düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Berber ve Kuaförler Oda Başkanı Ramazan Toptaş ile birçok berber ve kuaför katıldı.

Programda ilk konuşmayı Malatya Berber ve Kuaförler Oda Başkanı Ramazan Toptaş yaptı. Berber ve Kuaförler Odası olarak bugün bir program düzenlediklerini dile getiren Başkan Toptaş, odalarının Malatya’daki en hareketli odalardan birisi olduğunu söyledi.

ÇITAYI YÜKSELTMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ

Odalarının çok hareketli bir Oda olduğunu dile getiren Başkan Toptaş, “Odamız bin 100 civarında erkek, kadın kuaförlerinin yanı sıra güzellik merkezleri ve fotoğrafçılara hizmet eden bir Oda. Oda olarak eğitimlerimize dünyaca ünlü isimleri Malatya’ya getirerek kuaför ve berber camiasının çıtasını yükseltmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bugün de çok değerli Milletvekilimiz Öznur Çalık ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat, kuaförlerimizle bir araya geldiler. Sohbet ettiler, kuaförlerimizin sorun ve sıkıntılarını dinlediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Temel hedeflerinin birlikte yürümek olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Hep birlikte Malatya’mızı inşallah en yüksek noktalara birlikte taşıyacağız. Bizim birlikteliğimiz, bizim gücümüzdür. Bir olursak, beraber olursak hiç kimsenin güzü bize yetmeyecektir” şeklinde konuştu.

“Öncelikle Malatya ekonomisine sunduğunuz katkıdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız güzellik uzmanları, kuaförler ve berberlerle külliyede bir araya geldi ve külliyede, milletin evinde sizleri ağırladı ve uzun yıllardın çözülemeyen güzellik uzmanlarımızın sorunlarını bertaraf etmek için ilk kez bütün kameraların önünde kuaförlerimiz berberlerimiz ve güzellik uzmanlarımız için olan kolaylaştırıcı maddeyi külliyede imzaladı. Ve hakikaten muhteşem güzel bir programdı. Biz sizin her zaman yanınızdayız. Yapabileceğimiz ne varsa elimizden geldiğince yaptık, yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine verdi.

OHAL’İ KALDIRDIK

Malatya’ya 19,5 katrilyon yatırım yaptıklarını söyleyen Çalık, “OHAL kaldırıldı ama OHAL’in kaldırılmasıyla birlikte aynı zamanda terör örgütlerine geçiş verilmeyecek. Yasal düzenlemeleri, güvenlik güçlerimize ve yargı mensuplarımıza da gereken alanı vererek OHAL’i kaldırmıştık. Terör örgütleri sevinmesin, biz gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri yaptık. İnşallah OHAL’i kaldırdık. Bundan sonra da terör örgütlerini bertaraf etmek için elimizden geleni yapıcağız. Malatya’mız için Malatya’ya tam 19,5 katrilyon yatırım yaptık. Bu yaptığımız yatırımlar içerisinde eğitim var, sağlık var, ulaşım var, bilim var, teknoloji var, sosyal yatırım var. Yatırımı hükümetimizin bütçesinden aldık, Malatya’ya getirdik. Ve şu anda yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz Malatya’nın çehresini değiştirmek üzere çok ciddi mücadele ediyor” diye konuştu.