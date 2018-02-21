El Bab kurtarılalı bir yıl oldu, şehirde mahalli idari sistem devreye girdi

Fırat Kalkanı Harekatı ile El Bab’ın kurtarılmasının üstünden bir yıl geçti. Dört yıl DEAŞ’ın kontrolü altında kalan şehrin kurtarılmasıyla 130 bin olan nüfus 300 bine yükseldi.

Geçen sene, TSK’nın desteğinde ÖSO ile birlikte yapılan ve 6 ay süren Fırat Kalkanı Harekatı ile 22 Şubat’ta DEAŞ’ın elinden El Bab’ın kurtarılmasının üzerinden tam bir yıl geçti.

Hürriyetine kavuşmasının ardından şehri terk etmiş olan ahali Deyrizzor, El Riga’dan ve diğer birçok bölgeden şehre geri döndü. Şehirde alt yapının tamamlanması ve yıkılan binaların yeniden imarından, güvenlik kaygılarının giderilmesinden ekonomik ve sosyal yapının düzene girmesinden sonra şehrin nüfusu 300 bine ulaştı.

Bölgedeki en büyük şehirlerden biri olan El Bab’da mahalli idare kuruldu. Güvenlik hizmetleri devreye girdi. Hastaneler yeniden çalışmaya başladı. Ticaret ve sanayi canlandı. Hükümet binaları ve okullar yeniden inşa edildi. 27 bini aşkın öğrenci yeniden eğitim hayatına başladı.

Şehir halkı şehre güvenlik ve barışı getirmesinden dolayı Türk ordusu ve Türk hükümetine çalışmaları için şükranlarını sunuyor.

El Bab şehrinin mahalli idaresinin Hukuk Dairesi Müdürü Mahammed El Faris, El Bab’ın kurtarılmasından bu yana büyük bir kalkınma yaşadığını söyledi. El Faris, “Şehrin tahrip olan binalarının molozları kaldırıldı. Evler yeniden restore edildi. Okullar hastaneler tamir edildi. Yeni okullar açıldı. 27 bini aşkın öğrenci eğitimi yeniden başladı. Sağlık hizmetleri geliştirildi. Kuzey Asuri’de büyük bir hastane açıldı. Şehirde büyük bir sanayi atılımı başladı. Ekonomide büyük gelişim kaydedildi. Sivil teşkilatlar kuruldu. Öğretmenler birliği, Mühendisler birliği, Barolar birliği kuruldu. Bu birlikler toplumda kendilerine düşen görevleri yapmaya başladı. Gayri menkul kayıtlarının kaybolmasına rağmen Ticari kuruluşların kaydı ve binaların tapu kayıtları yapıldı. Güvenlik konusunda gerekli girişimler yapılarak düzenli polis teşkilatı ve mahkemeler kuruldu” dedi.

El Bab Mahalli Meclis Başkanı Mühendis Cemal Osman da El Bab’da bir yıl içindeki gelişmelerle ilgili, “Bugün El Bab’ın teröristlerden temizlenmesinin birinci yılını yaşıyoruz. El Bab’ın alt yapısı tamamen imha edilmiş idare binalar yıkılmıştı. Elhamdülillah, bugün her şey normale döndü. Çocuklar okullarına döndü. Camilerimiz ibadet edenlerle doldu. Hükümet binaları hizmete başladı. Polis ve hukuk sistemi yeniden tesis edildi" açıklamasında bulundu.

El Bab Eğitim Müdürü Fevzi el-Saih ise, "Şehrin teröristlerden alınmasından sonra Türk kardeşlerimizin yardımıyla şehirde 9 okul eğitime açıldı. Şehir dışında ise 16 okul eğitim vermeye başladı. Bu okullar için çok sayıda öğretmene de eğitim veriliyor. Okullarda her türlü alanda eğitim veriliyor" şeklinde konuştu.

El Bab’ta vatandaşlar Türkiye’nin şehrin kalkınmasına katkılarının büyük olduğunu, onların sayesinde bir çok projenin devreye girdiğini ve büyük kalkınma sağlandığını söyledi. Şehirde mahalli idare meclisinin çalışmaya başladığını belirten vatandaşlar, güvenlik ve hukuk sisteminin devreye girdiğini, okul ve hastane gibi kamu hizmetlerinin verilmeye başladığını da sözlerine ekledi.