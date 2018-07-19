Doktorun başında kaldırım taşı kırdılar

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Pediatri Asistanı olarak görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından darp edilmesi, herkesi derin üzüntüye boğdu. Konuya ilişkin kınama mesajları yağarken, bir mesaj da Malatya Sağlık Sen Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı Sayın Mehmet Bingöl’den geldi.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Şube Başkanı Mehmet Bingöl, açıklamasında, “Vatandaşlarımıza 7/24 saat fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması asla kabul edilemez. Son zamanlarda vefakar, cefakar sağlık çalışanları hasta ve yakınları tarafından sözlü ve fiili olarak şiddete maruz bırakılmaktadır. Bu olaylar sağlık çalışanlarının hem psikolojisini bozmakta hem de motivasyonunu düşürmektedir. Sağlık çalışanlarının tek gayesi hizmet etmek ve insanlara şifa dağıtmaktır. Maalesef bu hizmetlerinin karşılığında da sıklıkla şiddet olayı ile karşılaşmaktalar. Bunun en son örneği Şanlı Urfa Harran Üniversitesinde yaşanmıştır. Görevi başındaki doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu davranış hiçbir şekilde maruz görülemez. Adli süreç başlatılmıştır. Bizde bu adli sürecin takipçisi olacağız. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” sözlerini kaydetti.