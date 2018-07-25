Delege aday adaylığında bugün son gün

Malatya Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlar Sendikası (Sağlık-Sen) 5. Olağan Kongreye gidiyor. Bu anlamda önceki gün başlayan delege seçimi bu gün sona eriyor. Delege seçiminden sonra 22 Eylül’de başkanlık seçimi olacağını ifade eden Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli bilgiler verdi.

Malatya Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlar Sendikası’nın 5. Olağan Kongresi’nin yapılacağını dile getiren Başkan Bingöl, bununla ilgili delege aday adaylıkları müracaatlarının önceki gün başladığını söyledi.

LİSTE 3 GÜN ASKIDA KALACAK

22 Eylül’de ise başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Delege aday adaylıkları süreci 23’ünde başladı. 25’ine kadar devam edecek. Aday adayları müracaatlarından sonra da bu liste 3 gün askıda kalacak. Daha sonra 13 ilçemizle birlikte Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki tüm kurumlarımızda 3 bin 713 üye oy kullanacak. Oy kullanma işleminden sonra 150 delege seçilecek. Yani 3 bin 713 üye kendileri temsil etmesi için Malatya’da 150 delege seçecek. Ayrıca bu seçimde yönetim ve denetleme kurulunda 12 üye de doğal delege olacak. Yani 162 delege 22 Eylül 2018’de Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanını seçecek. 25’inde son delege müracaatlarını alacağız. Böylece delege seçimlerini başlatmış olacağız. Ben tekrar 2018’de Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı adayı olacağım. Şimdilik başka bir aday yok. Delege seçimlerinden sonra başka bir aday olup olmayacağı tam kesinleşir.”