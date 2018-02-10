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Davutoğlu’dan düşen ’helikopter’ açıklaması

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Afrin Harekatı’nda Türk helikopterinin düşmesi ve 2 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Mücadelemiz sürerken önümüze bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir" dedi.

Davutoğlu’dan düşen ’helikopter’ açıklaması

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Afrin Harekatı’nda Türk helikopterinin düşmesi ve 2 askerin şehit olmasıyla ilgili, "Mücadelemiz sürerken önümüze bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir" dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:03
Davutoğlu’dan düşen ’helikopter’ açıklaması

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaretler için geldiği Samsun’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sabah katıldığı programların ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, Afrin operasyonunda düşen helikopter hakkında görüşlerini dile getirdi.

"Mücadelemiz sürerken, önümüze engeller çıkarmak isteyenler olabilir"

Yapılan çeşitli davranışlar ile Türkiye’nin ilerlemesini istemeyenlerin olabileceğini vurgulayan Davutoğlu, "Sadece Türkiye ve milletimiz için değil, birçok mazlum millet ve gönül coğrafyamızdaki kardeş halklar için ümit teşkil ettik. İstiklalimizi kazandığımız bu şehirdeki meşalenin bu derece yükselmesi tabii ki birilerini rahatsız etti. Farklı formlarda farklı şekillerde bu yükselişi engellemek isteyenler çıktı. Son olarak 15 Temmuz’da FETÖ’nun yaptığı hain darbe girişimi de bunlardan birisiydi. Ancak milletimizin gayreti ile bu kalkışma durduruldu. Daha sonradan da devam eden terör faaliyetleri karşısında da en kararlı mücadeleyi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bugün Afrin’de yürütülen mücadele bütün bu İstiklal Mücadelesi’nde yakılan meşaleyi söndürmek isteyenlere karşı verilen bir mücadeledir. O zaman yakılan bu meşale ne zaman Türkiye’ye dönük bir tehlike söz konusu olursa o zaman elimizde yükselecek ve o tehlikeye karşı bizi yek vücut kılacaktır. Afrin’de milletimizin geleceğini ve sınırlarımızın güvenliğini koruyan güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Bugün aldığımız acı bir haber yüreğimizi yaktı. Hatay’da meydana gelen helikopterin düşmesi olayında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi mücadelemiz sürerken önümüze bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir. Türkiye’nin sınır boylarının teröristlerden tümüyle temizlenmesi bölgemizin geleceğini, hangi gerekçeyle kim tehdit ederse hak ettiği cevabı alması için yürütülen mücadelede silahlı kuvvetlerimiz nihai hedeflerine ulaşacaktır" diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, açıklamaların ardından Ahmet Davutoğlu’na çini işlemeli tablo hediye etti. Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı.

Son Güncelleme: 10.02.2018 19:44
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