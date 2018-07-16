“DARBELERİN PANZEHİRİ DEMOKRASİDİR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılında yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, “Türkiye’nin demokrasisine, TBMM’ye ve milletimize karşı FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, ülke yönetimine cemaatlerin, tarikatların dahil edilmesinin ortaya çıkaracağı sonucu çok ağır bir şekilde göstermiştir. Bir ülkede demokrasi kültürü ne kadar iyi gelişmişse, o ülkede darbe olma ihtimali o kadar az olacaktır. Unutulmamalıdır ki darbelerin panzehiri demokrasidir. İnsan haklarıdır. Güçlü sivil toplum örgütlenmesidir. Bir kez daha darbeyle karşılaşmamak için yapılması gereken, yasama, yürütme ve yargının ayrıldığı, parlamenter sistemin esas alındığı sistemi hayata geçirmek, cumhuriyetin kazanımlarına ve laik demokrasiye sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

“VEFA BORCUMUZU ANCAK ÖDEYEBİLİRİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişimine giden yoların da tüm yönleriyle ele alınıp araştırılması gerektiğini kaydederek, “FETÖ’nün devletin her kademesinde çok etkin rol almasının, 2 yıl boyunca verilen mücadeleye rağmen halen devletten temizlenememesinin sorumluları da, yurttaşlarımıza kurşun sıkan hainler kadar suçludur ve mutlaka cezalandırılmalıdır. Darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen halen bu kanlı girişimin siyasi ayağına yönelik bir adım atılmaması, FETÖ’ye yönelik mücadeleyi askıda bırakmaktadır. Kamuoyunda siyasetçilerin korunup kollandığı izlenimi vermektedir. Bugüne kadar defalarca darbe girişimi ile ilgili verdiğimiz araştırma önergelerinin AKP milletvekilleri tarafından Mecliste reddedilmesi, kafalardaki soru işaretlerini artırmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 250 yurttaşımıza karşı vefa borcumuzu ancak FETÖ’yü besleyip büyütenler, tüm sorumlular cezalandırıldığında verebiliriz” sözlerine yer verdi.

Ağbaba, “15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, 250 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı günler diliyorum” ifadesini kullandı. (Bülten)