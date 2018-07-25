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Darbecilere en büyük darbeyi indirmişti

Vali Ali Kaban, Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı’na bağlı 219 Numaralı Hava Radar Kıta Komutanı Üsteğmen Hakan Erkuş’u makamında kabul etti. Üsteğmen Erkuş 15 Temmuz hain darbe gecesi, Malatya 7. Anajet Üssü Hava Ulaştırma Bölük Komutanı olarak görev yaptığı sırada askerlerine “Yakıt depolarının vanalarını sökün toprağa gömün” emrini vererek darbecilere en büyük darbeyi indirmişti.

Darbecilere en büyük darbeyi indirmişti

Vali Ali Kaban, Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı’na bağlı 219 Numaralı Hava Radar Kıta Komutanı Üsteğmen Hakan Erkuş’u makamında kabul etti. Üsteğmen Erkuş 15 Temmuz hain darbe gecesi, Malatya 7. Anajet Üssü Hava Ulaştırma Bölük Komutanı olarak görev yaptığı sırada askerlerine “Yakıt depolarının vanalarını sökün toprağa gömün” emrini vererek darbecilere en büyük darbeyi indirmişti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:27
Darbecilere en büyük darbeyi indirmişti

219 Numaralı Hava Radar Kıta Komutanlığına atanan Üsteğmen Erkuş, Hekimhan ilçesi Yama Dağı Malatya Radar üssünde yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Kaban, nezaket ziyaretinden dolayı Üsteğmen Erkuş’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Üsteğmen Erkuş 15 Temmuz hain darbe gecesi, Malatya 7. Anajet Üssü Hava Ulaştırma Bölük Komutanı olarak görev yaptığı sırada askerlerine “Yakıt depolarının vanalarını sökün toprağa gömün” emrini vererek darbecilere en büyük darbeyi indirmişti.

Üsteğmen Erkuş ziyaret anısına Vali Kaban’a plaket takdim etti, Vali Kaban’da Üsteğmen Erkuş’a Malatya Vesikası ‘Barış İçerisinde Birlikte Yaşama Belgesi’ takdim etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
HekimhanAli KabanHakan Erkuş
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