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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de mazbatasını alarak yemin etti. Erdoğan'ın Meclisteki yeminiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de mazbatasını alarak yemin etti. Erdoğan'ın Meclisteki yeminiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:04
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni için geldiği TBMM’de Durmuş Yılmaz'dan sonra en yaşlı milletvekili olan AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü tarafından karşılandı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bandosu eşliğinde yürüyerek tören kıtasını selamladı. Şeref merdivenlerinde Erdoğan'ı Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Şeref Holü’nde ise vatandaşlar tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM Şeref Kapısı önünde geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz karşıladı. AK Parti ve MHP milletvekilleri Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna gelişi ile birlikte ayağa kalkarken, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin Erdoğan'ın salona girişi ve yemin etmesi sırasında ayağa kalkmadıkları görüldü.

Geçici Meclis Başkanı Yılmaz'ın elinden mazbatasını alan Erdoğan, daha sonra yemin etti. Erdoğan'ın Meclisteki yeminiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ile Esra Albayrak, oğlu Bilal Erdoğan ve torunları, yemin törenini Şeref Locası'nda takip etti. Bilal Erdoğan, çocukları ve eşiyle birlikte şeref locasında selfie çekti. Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ile Bülent Arınç, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Sanatçı Mustafa Ceceli ve televizyon programcısı Müge Anlı katıldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve Türkiye gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç da yemin törenini takip etti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiDurmuş YılmazErdoğan
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