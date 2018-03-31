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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi faiz belasından, enflasyondan kurtaracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faiz konusunda uyarılarda bulunarak, “Türkiye’yi faiz belasından, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi faiz belasından, enflasyondan kurtaracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faiz konusunda uyarılarda bulunarak, “Türkiye’yi faiz belasından, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun...

31 Mart 2018 Cumartesi 16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi faiz belasından, enflasyondan kurtaracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faiz konusunda uyarılarda bulunarak, “Türkiye’yi faiz belasından, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar kusura bakmasın karşısında beni bulur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik İlçe Kongresi öncesinde halka hitap etti. Konuşmasının büyük bir bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan, 15 yıl boyunca ekonomi alanında yapılanları anlattı. Faiz konusunda uyarılarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri çıkıyor garip garip şeyler söylüyor. ‘Ekonomi şöyle böyle falan filan. Dikkatli olmamız lazım’. Dikkatli her zaman olacağız, dikkatli olmazsak en büyük trafik kazasını kendin yaparsın. Tabii dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın. Sen kalkar da faizli bir ekonomi ile ülkeyi yönetmeye devam edersen, o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Türkiye’yi faiz belasından, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar kusura bakmasın karşısında beni bulur. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar” diye konuştu.

Türkiye’de faiz konusunu çözeceklerini söyleyen Erdoğan, “Bunun lobisi finans kuruluşlarıdır. Devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi çözmemiz lazım. Çözeceğiz, er geç çözeceğiz. Bizim aldığımız bu noktadaki eğitim budur. Biz George ağzına bakarak harekete edemeyiz, Hans’ın ağzına bakarak hareket edemeyiz. Eğer onların ağzı ile hareket etseydik 15 yıl önceki Türkiye bugün de olurdu. Gerek başbakanlığım, gerek cumhurbaşkanlığım döneminde hep bunları yıkmaya çalıştık. Başarılı olduğumuz zamanlar oldu, olamadığımız zamanlar oldu. Bunu çözmemiz lazım. Bütün adımlarımızı bunun üzerine yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı’na da değinerek, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 820 olduğunu vurguladı. FETÖ ile mücadeleye de değinen Erdoğan, “Biz paralel devlet tanımıyoruz. Sen Pensilsvanya’da devletini kur, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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