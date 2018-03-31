Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Trump’a İsrail’e müdahale etmeyecek misiniz dedim, kimse bunları görmüyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin son yıllardaki en temiz harekatı olan Afrin Harekatıyla eleştirenlerin İsrail’in Gazze’de dün yaptığı katliam için kayda değer itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Bakın neredeyse 20’ye yaklaştı ölenlerin sayısı, dün akşam Sayın Trump’a söyledim. Bunlara müdahale etmeyecek misiniz dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz” dedi.

AK Parti Ümraniye 6’ncı Olağan İlçe Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağı Haldun Alagaş Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap ettikten sonra salona girişi yaptı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimiz zaman Ümraniye patlayan çöple anılıyordu. O çöp dağının olduğu ve 39 vatandaşımızın öldüğü çöplüğüyle tanınıyordu. Ey o çöplüğün mimari Cumhuriyet Halk Partisi sizin geçmişinizde bu faturalar var. Ben şimdi CHP oy veren kardeşlerimize sesleniyorum. Bunlara bunu sorun. Sizin geçmişiniz karanlık. Siz önce 39 vatandaşımızın o çöp dağının altında kaldığı patladığı zaman orada öldüğü Ümraniye vahşetinin hesabını verin. CHP dediğiniz zaman akla çöp gelir. CHP dediğiniz zaman akla gelir o kirli havalar gelir. Ne gelir susuzluk gelir. Ne gelir maskeyle dolaştığımız günler ve yolsuzluk, yoksulluk, yasakları gelir. Bunları bize siz yaşattınız” dedi.

“Afrin’de 3 bin 821 terörist etkisiz hale getirildi”

Afrin harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısın açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülke ve millet olarak son derece kritik günler yaşıyoruz. Bir taraftan ekonomide sanayide diplomaside büyütmenin çabasını verirken, terör örgütleriyle sınırlarımızın içinde ve dışında yoğun bir mücadele yürütüyoruz. 2 yıl önce hendek ve çukur eylemleriyle ülkemize kurulan oyunları darmadağın etmiştik. DEAŞ bahanesiyle sınırımızda kurulmaya çalışılan terör devleti projelerini paramparça ediyoruz. 15 Temmuz gecesinin hemen ardından başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatıyla bu terör örgütü koridoruna ağır darbeyi indirdik. Akabinde bölücü terör örgütüne ciddi zararlar verdik. 2 ay öncede şimdiye kadar en önemli operasyonlarımızdan olan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatını başlattık. Buraya girerken aldığım bilgiye göre 3 bin 821 terörist etkisiz hale getirildi. Askerimiz ister içerde ister dışarıda terörist gördü anda beynine indiriyor. Artık SİHA’larımız var, İHA’larımız var. Onlar koordinatlar bildiriyor, bakıyorsunuz F-16’lar oraya iniyor. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra bir gece F-16’larımızla havadan, tanklarımızla karadan Afrin’e girdik. İçimizdeki ve dışımızdaki bölücü örgüt yandaşlarının propagandalarına aldırmadan başarıyla yürüttük. 58 gün gibi kısa sürede Afrin’i temizledik” diye konuştu.

“Afrin’de yürüttüğümüz operasyon birilerinin konforunu bozdu”

Afrin operasyonuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O tünelleri ve içinde neler var gördünüz değil mi? Hastaneye varıncaya kadar her şeyi yapmışlar. Ama F-16’larımızla oraları darmadağın ettik. Özgür Suriye Ordusuyla birlikte yürüttüğümüz bu operasyon elbette birilerinin konforunu bozdu. Türkiye’nin bu kadar kısa sürede sivillere ve sivil yerleşim yerlerine zarar vermeden böyle zor bir operasyon gerçekleştireceğine kimse ihtimal vermiyordu. Rakka’daki sıkımın Afrin’de yaşanmaması, Musul’daki olanın Afrin’de yaşanmaması bunların aklının erdiğini bir şey değildi. En başta bölücü terör örgütü olmak üzere belli ülkeleri ve çevreleri çok ciddi rahatsız etti. Batıdan arayan bir iki lider var. Aramızda bunlarla çok renkli görüşmeler geçti. Baktılar ki beklediğimiz neticeyi alamıyoruz. Onalar bir şey söyledik, siz yolunuza biz yolumuza dedik” şeklinde konuştu.

“Bütün bu tüneller Fransız firması Lafarge’in mikserleriyle yapılmıştır”

Fransa’ya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz NATO’da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız buyurun hareket edin. Siz sarayda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da Almanya’da sarayında ağırlama yapıyor. Mahkumiyeti olduğu halde bunu yapıyor. Ne yaparsanız yapın biz hukuktan ayrılmadan bu ülkeden şehitlerimiz hukukunu sonuna kadar savunacağız. Bu ülkenin topraklarına roketlerle saldıranlardan hesap soracağız. Aylarca taş üstün de taş bırakmayana kadar Suriye’nin şehirlerini aralıksız bombalayanlar bizim sivil hassasiyetimizi bir türlü anlayamadılar. Bu sebeple de ilk günden bu yana başarımızı gölgelemek içini birçok ayak oyunlarına başvurdular. Bölücü örgütün Suriye kolunun tamamı yanlış ve iftira olan sözüm ona haberlerini manşetlerine taşımaktan, basın brifinglerinde doğruymuş gibi pazarlamaktan çekinmediler. Biz ne yaptık, yalanın panzehri hakikatlerdir diyerek sadece gerçeklere yapıştık. Sahadaki durum neyse gerçekte ne yaşanıyorsa onu milletimizle ve uluslararası kamuoyu ile paylaştık. Hastane vurma iftirasının hemen ertesi günü İHA’larımızın video kayıtlarıyla çökerttik ve sahiplerinin yüzlerine çarptık. Telefon görüşmeleri yaparak operasyonlarla ilgili bilgi verdik, niyetimizi hedefimizi açıkça izah ettik. Anlamak isteyen niyeti gerçekten iyi olan herkes için yaptığımız açıklamalar yeterliydi. Objektif bir şekilde değerlendiren bütün taraflar için bu harekatı niçin yaptığı gayet açıktır. Ama hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Algılarını hakikatlerle kapatanlara yapılacak bir şey yoktur. Türkiye’nin bu tür operasyonlardaki gayesi, Fransa burayı iyi dinle, işgal değil bölgeyi eli kanlı çetelerden kurtarmaktır. Afrin’de şahit olduğumuz manzara tüneller ve mühimmatlar. Buradan Fransa’ya sesleniyorum. Bütün bu tüneller Fransız firması Lafarge’in mikserleriyle yapılmıştır. Bunları da bil. Tünellerin açıldığı bölgede Lafarge şantiyesi orada kurulu. Sen kime neyi anlatıyorsun. Bunları sorsak nerede bilmezler. Bize sor danış” diye konuştu.

“Zeytin Dalı Harekatıyla yılanın başı ezilmiştir”

Zeytin Dalı Harekatıyla yılanın başının ezildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Allah’a hamdolsun Zeytin Dalı Harekatıyla yılanın başı ezilmiş büyümeden bertaraf edilmiştir. Diğer bölgede aynısın yapacağız. Bu haklı mücadelemizde yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz. Hakikatler ortada olmasına rağmen inatla ve ısrarla bize düşmanlık gösterenlerin ne yaptıklarını bilmeyenlerde şunu bilsinler ülke olarak hafızamıza nakşediyoruz. Günü geldiğinde bunların hepsini onların önüne koyacağız. Bu eleştirileni geçmişleri sömürge ayıbı ile dolu olanlardan gelmesi de ayrıca manidar buluyorum. Bu Fransa değil mi? Libya’da işgal hareketini yapan. Cezayir’de 5 milyon insanı öldüren Fransa değil mi? Bize kalkıp da medeniyet dersini hangi yüzle veriyorsun. Önce bir dön tarihine ve geçmişine bak. Bizim tarihimizde bu tür lekeler yok. işgal ise asla yoktur. Esarete tabi tutulmuş ta Hint Yarımadasındaki zulme uğrayan bir insanın bir kavmin kurtuluşu için oraya donanma gönderecek kadar asil bir ecdada sahibiz. Ama bunlar bizi tanımıyorlar tanımazlar işlerine de gelmez. Varsın gelmesin biz işimize bakacağız. Eğer biz bugün Suriye’nin kuzeyinde Afrin’e girdiysek, oradaki gariplerin halini gördünüz değil mi? Doğu Guta’da çöken binaların altında kalan yavruları gördünüz değil mi? Bu çocukları bize gönderin diyoruz göndermiyorlar. Şu anda Afrin’e biz Kızılay’ımızla AFAD’ımızla gittik.”

“İsrail yönetimini insanlık dışı saldırıdan dolayı şiddetle kınıyorum”

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin son yıllardaki en temiz harekatı olan Afrin Harekatıyla eleştirenlerin İsrail Gazze’de dün yaptığı katliam için kayda değer itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Bakın neredeyse 20’ye yaklaştı ölenlerin sayısı, dün akşam Sayın Trump’a söyledim. Bunlara müdahale etmeyecek misiniz dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze’de ağır silahlarla saldıran İsrail’e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir. İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırıdan dolayı şiddetle kınıyorum. İsrail Filistin’e uyguladığı zulmün altında kalacaktır. Bugün İsrail’i arkasında duran o güçler koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir. Biz haklı davalarında sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail terörünü ifşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.