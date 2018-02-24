Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi birileri ne diyor, sivilleri vuruyorlar. Be vicdansızlar, ahlaksızlar edepsizler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mehmedimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz” dedi. Erdoğan, FETÖ için de, “Bu ümmeti, bu milleti böldüler. Hesabını verecekler, onlar kaçtı biz kovaladık ve kovalamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş’ta, salonun dışında bekleyen vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonunun başarılı ile devam ettiğine dikkat çekerek, “Bir taraftan sihalarımızla bir taraftan F16, tank, toplarımızla evellalah Mehmedimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Şimdi birileri ne diyor, sivilleri vuruyorlar. Be vicdansızlar, ahlaksızlar edepsizler. Bizim kanımızda bunu yapmak yok ama sizde var. Siz Ruanda’da, Meksikada, Mali’de, Afganistan’da, Vietnam’da bunu yaptınız. Siz şimdi kalkıp da Türkü bununla suçlayamazsınız. Biz elinde silahla vatanımıza saldıranlara bunun hesabını soruyoruz. Siz 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz. Bizim 910 km sınırımızı koruma sorumluluğumuz var, kimse bize bunun hesabını soramaz” dedi.

Osmanlı döneminde 18 milyon metrekare olan vatan toprağının 780 bin km kareye düştüğünü kaydeden Erdoğan, “Nereden nereye. Yok PYD imiş, yok şuymuş yok buymuş. Ne dedik onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kovalamaya devam edeceğiz. Pensilvanya’dakiler bu ümmeti, milleti böldüler. Hesabını verecekler’ dedi.

Erdoğan, seçimlerin yaklaştığına dikkat çekerek “Kardeşlerim her zamanki birliğimizi aman koruyalım. 2019’un Mart’ı, Kasım’ı çok nemli değil mi?” diyerek ev, ev çalışma sözü aldı ve kongrenin yapılacağı salona geçti.