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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 bin 821 terörist etkisiz hale getirildi" (2)

Zeytin Dalı Harekatı’nda gelinen son noktayı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. Artık ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaklar, kovalayacağız. Kaçtı, bırak yok. Sonuna kadar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 bin 821 terörist etkisiz hale getirildi" (2)

Zeytin Dalı Harekatı’nda gelinen son noktayı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. Artık ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaklar, kovalayacağız. Kaçtı, bırak yok. Sonuna kadar" dedi.

31 Mart 2018 Cumartesi 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 bin 821 terörist etkisiz hale getirildi" (2)

Zeytin Dalı Harekatı’nda gelinen son noktayı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. Artık ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaklar, kovalayacağız. Kaçtı, bırak yok. Sonuna kadar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik 6’ncı Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu. Zeytin Dalı Harekatı’nda gelinen son noktayı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. İçeride biraz kafalarını göstermeye başladılar. Güvenlik korucularımızdan bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Hemen sağ olsun Mehmetimiz kovalamaya başladı ve 5 tanesini etkisiz hale getirdi. 4 tanesini de bir mağarada sıkıştırdılar şu an. Mağara çok derin, çatışma devam ediyor. Artık ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaklar, kovalayacağız. Kaçtı, bırak yok. Sonuna kadar” dedi.
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