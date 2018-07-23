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Çocuklar havuzun tadını çıkardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çocukların yüzünü güldürüyor. Belediye, ‘Yetim gülerse herkes güler’ sloganı ile yetim ve öksüz çocuklar için havuz programı düzenledi. Doyasıya yüzen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Çocuklar havuzun tadını çıkardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çocukların yüzünü güldürüyor. Belediye, ‘Yetim gülerse herkes güler’ sloganı ile yetim ve öksüz çocuklar için havuz programı düzenledi. Doyasıya yüzen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54
Çocuklar havuzun tadını çıkardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kent Konseyi tarafından organize edilen programda çocuklar gönüllerince eğlenerek serinledi. Yüzme bilmeyen çocuklarla yakından ilgilenen görevliler çocukların korkmadan rahat bir şekilde eğlenmelerini sağladı.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kent Konseyi yetkilileri programın çok faydalı olduğunu belirterek, “Çocukların mutluluklarına ve sevinçlerine ortak olmak çok güzel bir duygu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu imkanı sağladığı için çocuklarımız adına çok teşekkür ediyoruz” dediler. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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