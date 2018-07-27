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CHP’nin 10. katında neler oluyor? “CHP’de küslük olmaz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında bir tartışma yaşandığının iddia edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ağbaba, “CHP'de tartışmalar olur, fikirler yarışır ama kavga ve küslük olmaz” dedi.

CHP’nin 10. katında neler oluyor? “CHP’de küslük olmaz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında bir tartışma yaşandığının iddia edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ağbaba, “CHP'de tartışmalar olur, fikirler yarışır ama kavga ve küslük olmaz” dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:57
CHP’nin 10. katında neler oluyor? “CHP’de küslük olmaz”

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman “CHP’nin 10. katında neler oluyor?” yazısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında bir tartışmanın yaşandığını ve CHP’de Özel’in isminin çizildiğini yazdı. Buna tepki gösteren Ağbaba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP'de tartışmalar olur, fikirler yarışır ama kavga ve küslük olmaz. Kavga arıyorsanız tarikatlar, cemaatler ve diğer rant odaklı kavgalar için AKP'ye bakmanızı öneririm” dedi.

“PARTİDE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK”

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman “CHP’nin 10. Katında neler oluyor?” yazısında özetle şunlar kaydedildi:

“Dün öğleden sonra cep telefonuma haberturk.com'dan düşen son dakika haberinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı çıkışında gazetecilere yaptığı; ‘Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Değişim olacaktır’ açıklamasını görünce yalan yok heyecan bastı beni bir anda! Tabii sonradan yaptığım görüşmelerde olayın öyle olmadığını, benim kendi kendime düşündüğümün hayalden öte bir şey olmadığını öğrendim. Meğer Kılıçdaroğlu’nun; ‘Partide ciddi değişiklikler olacak’ diyerek kastettiği değişiklik sadece MYK’sında yapacağı değişiklikmiş.

Muhaliflerin üst üste imza patlatmaları dolayısıyla endişeye kapılan Kemal Bey, durumun ciddiyetinin farkına varmış ve en azından imza vermemiş olan delegeleri tarafında tutabilmek için de böyle bir açıklamada bulunmuş. Yani mavi boncuk dağıtıyor şu anda Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bu boncukların epeyce bir ağırlığı da var.

“AĞBABA’DAN ÖZEL’E POSTA!”

Mesela Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın ipi çekilmiş. Kemal Bey’in yapacağı değişikliklerden biri bu! Bir diğeri ise kendi ilindeki delegelere söz geçiremeyen genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekilleri imiş. Mesela Özgür Özel! Ben de çok şaşırdım bu ismin üzerinin çizildiği bilgisini alınca ama nedenini somut belgelerle öğrenince Özel’in değiştirilecek kişiler arasında olduğuna inandım.

Bilmem haberli misiniz? Önceki gün, Manisa Milletvekili ve aynı zamanda grup başkanvekili olan Özel’in kontrolünde sanılan 18 Manisalı kurultay delegesinin tamamı olağanüstü kurultay için imzasını açıktan verdiğini ilan etti. İl Başkanı Semih Balaban’ın başını çektiği delegelerin firesiz imza vermeleri Özgür Özel’i çok zor duruma düşürdü. Bu yüzden de bayağı bir patırtı gürültü kopmuş MYK sonrası parti merkezinde.

Hemşerim olan Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, odasına davet ettiği Özgür Özel’e Aykut Erdoğdu’nun yanında; ‘Bir delegene bile sahip çıkamadın! Bu mudur sizin ekipçilik anlayışınız’ şeklinde çıkışınca 10. kat sallanmış. İddiaya göre üç isim arasında yaşanan hararetli o tartışma sırasında 10. kat personelinden katı boşaltmaları istenmiş.

…”

“HERKESLE KAVGA EDERİM, ONUNLA ETMEM”

Yazıya istinaden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Ağbaba, “Sayın Sevilay Yılman, Özgür benim yoldaşım, kardeşim. Herkesle kavga ederim, onunla etmem. Ayrıca CHP'de tartışmalar olur, fikirler yarışır ama kavga ve küslük olmaz. Kavga arıyorsanız tarikatlar, cemaatler ve diğer rant odaklı kavgalar için AKP'ye bakmanızı öneririm” ifadelerine yer verdi.

“BU İDDİAYA GERÇEKTEN İNANAN KİMSE ÇIKMAZ”

Özgür özel ise, yine sosyal meyda üzerinden yaptığı yorumda, “Özgür Özel Sayın Sevilay Yılman, yine inanılmaz bir haber yazmış. Bu iddiaya gerçekten inanan kimse çıkmaz” dedi.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
ChpVeli Ağbaba
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