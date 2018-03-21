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CHP MYK Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Türkiye’nin temel meselelerini çözmeye odaklanmak zorundayız. Bu meselelerin başında hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı geliyor" dedi.CHP Merkez...

CHP MYK Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Türkiye’nin temel meselelerini çözmeye odaklanmak zorundayız. Bu meselelerin başında hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı geliyor" dedi.CHP Merkez...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:30
CHP MYK Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Türkiye’nin temel meselelerini çözmeye odaklanmak zorundayız. Bu meselelerin başında hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı geliyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Tezcan konuşmasına, Türk siyasetine uzun yıllar hizmet etmiş, diplomaside uzun yıllar görev yapmış olan Deniz Bölükbaşı’ya Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye’nin temel meselelerini çözmeye odaklanmak zorundayız. Bu meselelerin başında hukuk devleti hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı geliyor. Demokrasiyi, ekonomiyi, güçlendirmek için hukukun üstünlüğüne ihtiyaç var. Yatırımların artması, yoksullukla mücadele etmek işsizlikle mücadele etmek için hukuk devletinin tesis edilmesine ihtiyacımız var. Türkiye yargı bağımsızlığının yok edildiği yargının ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyor. Hakim ve savcılarımız mesleğe yeni adım atarken kura çektiler. Kura sarayda çekiliyor. Hakimler savcılar bir siyasi parti genel başkanının önünde cübbe iliklemek durumunda kalmış ve ayakta alkışlama ayıbının ortağı olmuşlardır. Uygulamaların sonucu bin 236 hakim ve savcı atandı tespit edebildiğimiz şu ana kadar 113 tanesi AK Parti ile doğrudan temas halinde. Danıştay Başkanı vardı ya onun kızı Gonca Hatinoğlu kurayı çekiyor her ne hikmetse talihinden Elazığ Hakimliği çıkıyor. Ama tabi ki annesinin sözde ’Adalet Yürüyüşü’ diyerek ana muhalefet partisi başkanı ile tartışmaya girerek kazandığı bir itibar var, sözde ’Adalet Yürüyüşü’ sözünün karşılığını alıyor, aynı gün kızı Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanıyor. Elazığ vatan toprağı değil mi?"
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