CHP DURUŞMAYI İZLİYOR

2 yılı aşkın süredir Ankara Adliyesi’nde görülen dava, “salon yetersizliği” gerekçe gösterilerek Sincan Ceza İnfaz Kurumu’na alınmıştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ile milletvekilleri alındı. Cumhuriyet Halk Partisi 15 milletvekili ile karar duruşmalarını izliyor. Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile milletvekilleri Yıldırım Kaya, Kemal Zeybek, Kadim Durmaz, İrfan Kaplan, Sezgin Tanrıkulu, Kani Beko, Murat Emir, Mahmut Tanal, Ali Haydar Hakverdi, Nihat Yeşil, Servet Ünsal'dan oluşan CHP Heyeti sabah saatlerinde duruşma salonunda yerlerini alarak, duruşmayı izlemeye başladılar.

“103 BARIŞ GÜVERCİNİMİZ İÇİN ADALET ARIYORUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Hayatın her alanında hak, hukuk ,adalet istiyoruz. 10 Ekim katliamında da bu taleplerimizi haykırıyoruz. Türkiye tarihinin en kanlı katliamında sadece birkaç kişinin cezalandırılmasıyla adalet gelmez. Biz katliamın tüm sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Eli kanlı terör örgütü IŞİD’in bu topraklarda cirit atmasını sağlayanlar, katliam öncesinde istihbarat zafiyeti yaşatanlar, katliam esnasında ve sonrasında skandallarla bilançoyu ağırlaştıranlar mutlaka hesap vermeli, cezalarını çekmelidir. 103 insanın öldüğü bir katliamın siyasi hiçbir sorumlusunun olmaması inandırıcı değildir. Aralarında CHP Malatya Gençlik kolları üyelerinin de olduğu 103 barış güvercinimiz için adalet aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Bülten)