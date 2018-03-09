Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Karaman’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karaman 1. Çevre Çalıştayı’nın kapanış toplantısına katılmak üzere Karaman’a geldi.

Helikopterle Karaman’a gelen Bakan Özhaseki, ilk olarak Karaman Valiliğini ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Özhaseki, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak Karaman milletvekillerimizle birlikte Karaman’a ne gerekiyorsa zaten yapıyoruz. Tabi ki yapılması gereken yatırımlar vardır. Bunlarda zamanı gelince yapılıyor. Şehrimize gelmişken, bir taraftan da kentsel dönüşümle ilgili yapabileceğimiz bir şey varsa onu da mutlaka inceliyoruz. Nihayetinde yıllarca belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınızım. Azda olsa bir tecrübe birikimim oluyor. Bakanlığımız tüm Türkiye’de kentsel dönüşümün merkezi, bu noktada da bir faydamız olursa Karamanımıza bundan büyük bir mutluluk duyarım" dedi.

Bakan Özhaseki, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Cuma namazını İmam-ı Azam Camisinde kıldıktan sona Karaman Belediyesine geçti. Bakan Özhaseki’ye Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, partililer ve daire müdürleri eşlik etti.