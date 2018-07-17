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Cenaze taşıma hizmeti ücretsiz olacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, il sınırları içerisinde ve il dışına yapılan cenaze taşıma hizmetinin ücretsiz olarak yapılması hakkındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifini kabul etti.

Cenaze taşıma hizmeti ücretsiz olacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, il sınırları içerisinde ve il dışına yapılan cenaze taşıma hizmetinin ücretsiz olarak yapılması hakkındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifini kabul etti.

17 Temmuz 2018 Salı 10:43
Cenaze taşıma hizmeti ücretsiz olacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısına 16 Temmuz Pazartesi günü yaptığı ikinci oturumla devam etti.  Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Şahin Özer başkanlık etti.

VATAN UĞRUNA…

15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili kısa bir konuşma yapan Özer, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünü halkımızla birlikte yad etti. Mevlam, o gece vatan ve millet uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ruhlarını şad etsin, ailelerine sabırlar ihsan etsin. Gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler nasip etsin. Mevlam ülkemizi ve milletimizi bu ve benzeri şer odaklarının şerrinden muhafaza eylesin” diye konuştu.

Meclis Başkan vekili Şahir Özer’in kısa konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Saat 14.00’te gerçekleştirilen ikinci oturumda, gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Gündem maddeleri arasında yer alan il sınırları içerisinde ve il dışına yapılan cenaze taşıma hizmetinin ücretsiz olarak yapılması hakkındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının üçüncü oturumunu 17 Temmuz 2018 Salı günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzVatanCenazeücretsiz
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