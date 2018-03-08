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ÇAVUŞOĞLU'NDAN  SALİH MÜSLİM AÇIKLAMASI!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Teröristbaşı Salih Müslim'in İsveç'te olduğu belirtti. İsveç'e geçici tutuklama nota ile iletildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN  SALİH MÜSLİM AÇIKLAMASI!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Teröristbaşı Salih Müslim'in İsveç'te olduğu belirtti. İsveç'e geçici tutuklama nota ile iletildi.

busabahh
busabahh
08 Mart 2018 Perşembe 15:44
ÇAVUŞOĞLU'NDAN  SALİH MÜSLİM AÇIKLAMASI!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Salih Müslim'in iadesi hakkında konuştu.
Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve İsveç'ten geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluSalih Müslimİsveç
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