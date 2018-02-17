Çavuşoğlu Bal-Göç’ün yeni binasını açtı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Balgöç Sosyal Tesisleri, Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Orhangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Balgöç Sosyal Tesisleri törenle hizmete girdi. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bal-Göç’ün kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Merhum Mümin Gençoğlu abimizin 1989’lu yıllarda kurduğu bu derneğin, bir hemşerilerine bakan yönü, bir de görünmeyen yönü var. Aslında BalGöç derneği sadece Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız açısından değil, bütün Balkanlar’da yaşayan soydaşlarımız açısından; politikaların belirlenmesinden tutun da, oradaki ihtiyaç sahibi insanların istifadesine sunmak üzere ortaya koydukları proje ve desteklere kadar birçok alanda önemli faaliyetler yürütüyorlar. Onun için bu binanın kendilerine hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Eskiden belediyecilik faaliyetleri olarak aklımıza gelen şeyler; kaldırımların yapılması, çöplerin toplanması, bir takım altyapı faaliyetlerinin yürütülmesine matuf işlerden ibaretti. Ancak AK Parti belediyeciliği ile bu bakış açısı değişti. Esasen AK parti iktidarının da genelde iktidara taşınmasının temel taşlarının döşendiği yer, mahalli idareler yöneticiliğidir. Zira cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbulluların büyük bir teveccühünü kazanarak ortaya koyduğu anlayış bütün bir Türkiye’ye teşmil edilecek bir anlayış idi. İstanbul’un işler acısı halini hatırlayın; çöp yığınlarının köşe bucak bulunduğu, insanların omuzlarında kovalarla su taşıdığı, hatta küvetlerde haftalık suların tasarruf ederek kullanıldığı bir durumdu. Sadece bir kaç ay sonrasında tam 7 gölet yapılmak suretiyle İstanbul’un su meselesi ortadan kalktı. Bugün İstanbul yeşil ve maviye bürünmüş durumda. Şehiriçi ulaşım günden güne değer kazanıyor. Dünyada son 10 yıldaki en büyük 10 projenin 5 tanesi Türkiye’de gerçekleştirilmiş ve bunların çoğu İstanbul’da; Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve büyük havalalanı. Şimdi bakıyorsunuz aynı şekilde Kanal İstanbul projesi. Eğer gayeniz millet ise, hizmet ise, ortaya koyacağınız çok proje var, yapabileceğiniz çok iş var. Bizim bakış açımız, bizim çıkış noktamız, insanımızın hayatını kaliteye kavuşturmak, standartlarını yükseltmek ve böylelikle büyüyen Türkiye ile beraber kendisine öz güven sağlamış bir milletin bölgesinde küresel anlamda söz sahibi olmasını sağlamak. Dolayısıyla bugün burada yapılan hizmet hiç de yabana atılacak bir hizmet değil. Emek var, sarfiyat var, harcama var, ama herşeyden önemlisi insanımızın burada geçireceği zaman, alacağı kararlarla beraber karşımızda duruyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Balgöç Orhangazi yönetimi, törene katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğplu, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Kaymakam Yalçın Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve firma yetkililerine şükran plaketi takdim etti.