Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı" ve "Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı"na katılmak üzere geldiği Kuveyt’te temaslarına devam ediyor. DEAŞ’la mücadele başlıklı toplantıya katılan Çavuşoğlu, toplantının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği görüşmelerde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Kuveyt temasları kapsamında yarın “Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı”na katılacak. Çavuşoğlu’nun yanı sıra toplantıda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekonomi Bakanlığından yetkililer ile özel sektörden temsilciler de yer alacak.