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Çalık, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık; Samanköy, Kendirli, Tepeköy, Topraktepe ve Dilek mahallelerini ziyaret etti.

Çalık, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık; Samanköy, Kendirli, Tepeköy, Topraktepe ve Dilek mahallelerini ziyaret etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:34
Çalık, vatandaşlarla bir araya geldi

Çalık, beraberindeki partili heyet ile birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy, Kendirli, Tepeköy, Topraktepe ve Dilek mahallelerini ve muhtarlarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.Vatandaşlarla toplantılar yapan Çalık, burada sorun ve talepleri dinledi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, kendisine iletilen yerel sorunları Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesine iletirken, sorunların çözümünün takipçisi olacağını ifade etti. Çalık, kamu kurumları ile ilgili sorun ve talepleri de yine kurum yöneticilerine arayarak, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

VATANDAŞLARIMIZIN EMRİNDEYİZ

24 Haziran seçimlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Çalık, “Vatandaşlarımızdan bize iletilen taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa beraberce yapacağız. Biz vatandaşlarımızın emrindeyiz. Vatandaşlarımız her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında oldu. Milletvekilleriniz olarak 7/24 saat vatandaşlarımızın emrindeyiz. Türkiye’nin üzerinde oyunlar oynanıyor, bu oyunları da en iyi vatandaşımız görüyor. Eli kanlı terör örgütleri PKK FETÖ ve DEAŞ ile nasıl mücadele ettiysek, şimdi ekonomik darbe yapmak isteyenlerle de aynen öyle mücadele edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Milletimizin birliği ve beraberliği sayesinde bu ekonomik darbe yapmak isteyenlere de 15 Temmuz hain darbe girişiminde göğsümüzü nasıl siper ettiysek, yine ekonomik darbe yapmak isteyenlere de göğsümüzü siper edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

AK Parti’nin kadroları olarak halkın emrinde olduklarını belirten Çalık, “Teşekkür ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Hem teşekkür ediyoruz hem de vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinliyoruz” dedi. (Bülten)

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
Öznur ÇalıkSamanköyKendirliTopraktepeZiyaret
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