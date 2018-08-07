BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak olan imar ağırlıklı toplantı gündemi içerisinde ayrıca, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün Görev Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hakkındaki komisyon raporu, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 16 taşınmazın MOTAŞ ‘ye devri, Güvenlik Şube Müdürlüğünün Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlanması gibi maddeler yer alıyor. (Bülten)