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BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı, 8 Ağustos Çarşamba günü (yarın saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı, 8 Ağustos Çarşamba günü (yarın saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

07 Ağustos 2018 Salı 10:58
BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak olan imar ağırlıklı toplantı gündemi içerisinde ayrıca, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün Görev Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hakkındaki komisyon raporu, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 16 taşınmazın MOTAŞ ‘ye devri, Güvenlik Şube Müdürlüğünün Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlanması gibi maddeler yer alıyor. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MeclisAğustos Ayı Toplantısı
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