Büyükelçi Kanbay’dan KKTC Maliye Bakanı Denktaş’a ziyaret

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, yeni hükümetin göreve başlaması dolayısıyla başlattığı nezaket ziyaretleri çerçevesinde Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti. Kanbay ziyarette, KKTC Maliye Bakanı Denktaş’a görevinde başarılar dileyerek kendisine sonsuz destek ve iş birliği vaadini sunmaya geldiğini söyledi.

Lefkoşa Büyükelçiliği müşavirlerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Kanbay, önümüzdeki dönemde bakanlığın yapacağı işlerde seçim yasaklarından dolayı kaybedilen sürenin telafi edilmesi temennisinde bulunarak, Denktaş ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

“Daha organize çalışacağız”

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş da son 20 aydır Büyükelçi Kanbay’la birlikte çalışıldığını ve yeni dönemde Başbakanlığın bir alt kademesinde yer alıyor görünse de, mali protokolün uygulanması ve koordinasyonunda daha organize çalışılacağına inandığını belirtti.

“Ocak başı seçim olmayacağını tecrübe ederek görmüş olduk”

Sırada bütçenin bulunduğunu söyleyen Denktaş, “Böylelikle Ocak başı seçim olmayacağını da yaşayarak ve tecrübe ederek görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

Diğer koalisyon ortaklarıyla da görüşmeler yaparak, 2013’te ortaya konan hedeflerin neresinde olunduğunun görüleceğini söyleyen Maliye Bakanı Denktaş, yerel seçimler sonrası vakit kaybetmeksizin hareket ederek Ekim’de yeni mali protokolü ortaya çıkarmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.